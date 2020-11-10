高德地图在 2020 世界交通运输大会上发布了国内首个智慧交通物联网（IoT）平台。

针对道路作业生产事故多、信息发布慢、触达范围窄、管理效率低等行业痛点，该平台通过全系列 IoT 硬件产品和智慧交通物联网软件平台，用软硬一体的数字化能力帮助道路交通从业者（交警、道路养护工、道路施工方）工作更安全更高效。

智慧锥桶采用卫星双模定位，通过对传统锥桶进行物联网化改造，并与高德地图无缝对接。投入使用后，不再需要人工报送，智慧锥桶会自动采集道路占道施工、封闭等信息，通过高德地图引导车主提前躲避施工路段或减速慢行。

事故车盒是一款面向交警执法者、高速救援单位的物联网产品，方便管理者将交通实时信息与高德地图联动，在处理道路事故现场时自动定位，一键上报，大大提升实时路况准确度和处理交通事故的效率。

执法一体化快速封路器用于帮助交警在处理道路事故时快速作业。它的屏幕显示信息实时与高德地图联动，支持交警一键切换情报板内容，自动发布信息；既可在车内可视控制方便现场工作，也支持远程控制更改显示内容；适用于道路封闭、事故、施工、管制、雨、雾、冰、雪等多种场景。

在全系列智慧交通 IoT 硬件产品之外，高德地图还推出了智慧交通物联网软件平台，帮助后方指挥中心提升智能化管理水平。可实现辖区内交通作业信息和交通事件信息一图全览，并对各类交通事件分类自动归集，帮助主管部门实时动态决策。

据了解，北京市首发养护集团自 2019 年 5 月起使用高德地图智慧交通 IoT 平台产品对道路封闭、交通事故、占道施工等交通作业进行自动化管理。2020 年 1-9 月，已累计对外发布交通事件信息 2 万余条，向 2600 万人次提供出行引导。

沪宁高速无锡段作为全国最繁忙的高速之一，基于高德智慧交通 IoT 平台投入使用两个月以来，出行者对路况的整体感知率提升 39%，追尾事故占比由 81% 下降到 69%，二次事故下降 34%，有效提升了道路通行能力和道路作业人员的安全保障水平。