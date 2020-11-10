11 月 9 日，自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技完成新一轮 1.2 亿美元股权融资。此轮融资由锂离子电池研发制造公司宁德时代领投。嬴彻科技原有股东包括普洛斯、G7、蔚来资本等全部跟投。

通过此轮融资，嬴彻科技将加速在 L3 级别自动驾驶重卡量产和商业化运营方面的进程。

围绕 “自动驾驶+绿色能源+资产运营” 的共同愿景，嬴彻科技将与新老股东紧密合作，构筑新一代自动驾驶 TaaS（Transportation as a Service）货运网络。

嬴彻科技聚焦于中国的干线公路货运市场，以 “技术+运营” 为核心模式，与东风商用车和中国重汽分别联合开发 L3 级别自动驾驶重卡，计划于 2021 年底量产。该公司已签约超百家物流客户，商业化进度领先于行业。

嬴彻科技自主研发全栈自动驾驶系统，全自研的车载计算平台算力高达 245TOPS，功能安全设计领先于行业，并最早支持应用国产 AI 芯片。

嬴彻科技创始人、首席执行官马喆人表示：“嬴彻科技的快速发展首先得益于中国经济的持续高速发展。中国干线物流是万亿级市场，自动驾驶会率先在这个巨大市场实现规模化商业运营。我们在 L3 卡车量产和商业落地上做出了正确的战略选择，我们坚定投入自动驾驶全栈技术的自主研发。感谢新老股东对我们的坚定信心和支持，嬴彻科技将与产业伙伴一起加速建设覆盖全国的货运机器人网络，用科技实现物流的美好！”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。