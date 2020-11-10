科亚方舟（北京科亚方舟医疗科技有限公司）宣布完成 C 轮超 2 亿元融资，这是科亚方舟在今年 9 个月内完成的第三轮融资。本轮融资由 IDG 资本领投，源码资本、天士力等联合投资，原有股东雅惠资本继续跟投。

早在今年 2 月，科亚方舟就已获得由昆仑资本领投，上海国方母基金、雅惠资本等联合跟投的亿元投资，其后又在今年 8 月获得了由 GGV 纪源资本领投，昆仑资本、国方母基金、雅惠资本联合跟投的 1.5 亿元 B 轮融资。科亚方舟在 9 个月内接连完成 3 笔融资，累计金额超过 5 亿元。

科亚方舟成立于 2016 年 1 月，是一家人工智能医疗器械公司。该公司专注于大数据和人工智能技术在医疗领域的落地应用，以打造新一代人工智能医疗器械平台，为患者、医疗机构、生命科学研究机构提供精准医疗服务为目标，公司产品 “深脉分数” 已于 2020 年 1 月获批国内首张 AI 医疗三类证。

截至目前，科亚方舟已在全国 30 多个省份实现了产品落地应用，建立合作的大型三甲医院超过 300 家，共建的人工智能诊断中心 200 余家，覆盖患者 2200 余万人，同时还在法国、奥地利、荷兰、丹麦、日本等十余个海外国家实现了商用落地。

本轮融资将主要用于支持科亚方舟在 AI 医疗领域的业务扩张和全球范围内的市场覆盖，进一步巩固现有产品线的产业化商业化落地进程，同时也将为新产品系的研发与推进储备力量，加速构建更完整、临床路径覆盖面更广的产品格局。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。