金融科技服务商妙盈科技近日获得 B 轮战略融资，投资方包 TOM 集团和括穆迪公司。

该公司于今年 1 月完成 A+ 轮融资，A 轮融资方李嘉诚私人基金维港投资（Horizons Ventures）继续领投，多方投资机构跟投；2017 年 10 月完成 700 万美元 A 轮融资，由维港投资领投，种子轮融资方真格基金、香港及大陆知名投资人跟投。

妙盈科技成立于 2016 年，是一家位于香港/中国大陆的人工智能平台，利用机器学习和自然语言处理技术，为大中华地区的金融机构和上市公司提供完整的 ESG（环境、社会和管治）解决方案。

妙盈科技为机构性客户提供 ESG 数据、实时风险监控、ESG 评级、指数，以及研究和顾问服务。妙盈科技采用人工智能处理海量非结构化数据，并且将之结合产业链、持股、投资以及其他另类数据库，利用 ESG 数据构成一幅完整的企业社会责任表现图谱。

“妙盈科技自从今年初开始，已与 TOM 集团建立了稳固的合作伙伴关系。” 妙盈科技首席执行官兼联合创办人涂鉴彧表示，“TOM 集团这次的持续投资，以其在区内的专长，将进一步强化妙盈科技的市场地位。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。