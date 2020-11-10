珊口智能创立于 2016 年 2 月，专注于基于类脑计算原理的视觉 AI 技术的创新技术和产业化，提供人工智能算法和整体方案。在美国、以色列、新加坡等国家珊口智能组建了经验丰富的算法团队和产业化团队。在中国，珊口智能分别在上海、深圳与苏州成立分子公司，坐落于苏州金阊新城天安云谷的苏州珊口智能科技有限公司就是本次首发新品主要研发团队。

早在技术落地之初，珊口智能的联合创始人，从中科大少年班毕业并获得美国计算神经学博士学位的崔彧玮博士就意识到，AI 人工智能的发展依赖于数据和产品应用场景，只有通过产品获得大量数据，才能让数据更好地服务于产品。因此，选择一个合适的产品落地是珊口智能快速进入人工智能领域的关键点。据统计，2019 年中国商用清洁机器人需求市场规模在 3.8 亿元左右，2020 年受新型冠状病毒疫情影响，商业清洁机器人需求更加旺盛，在有刚需的前提下，清洁机器人的技术又能够在短时间内支撑产品量化，能够顺应并服务于当下环境，创造和更新人们的生活。因此，珊口智能最终选择清洁机器人作为进入领域的赛道。

本次进博会首发的 AI 清洁机器人相较于传统洗地机的最大优势就是，它拥有以视觉导航定位为特色的无人驾驶技术，搭载全球首个骁龙 845 AI 机器人控制平台，不仅能够在复杂环境中的安全、高效地运行，还能让机器人学习人类的大脑精准感知环境、主动分析并快速决策，全方位实现智慧清洁，提升了工作效率同时保障了清洁作业的质量品质，带给客户真正地高效机器人清洁体验。

此外，清洁机器人还搭载了智能控制集成大脑，多摄像头组合（三维深度摄像头，雷达传感器等等）赋予机器人真正的全视角 “眼睛”，能使机器人在运动过程中自主在陌生环境中构建环境模型和地标，打造室内外 GPS 系统，并通过多传感器和探头实时打造高精度，可持久使用的室内地图，深度神经网络对地图进行分解，清洁效果出众，安全性能高，可自主在陌生环境中实现识别，防错和工作，是业内真正意义上一款尖端智能清洁机器人。

据介绍，作为一家成立 5 年的企业，珊口智能已经获得复星和赫比国际等知名投资机构的融资，并在较短时间内实现从研发家用扫地机器人到赋能德国卡赫的传统洗地机，其竞争壁垒、研发实力、技术优势都不容小觑。珊口智能在中美两国拥有十余项核心发明专利，拥有已授权知识产权高达 53 件，在全球众多著名科技竞赛平台的物体识别与语音识别竞赛中数次获奖、被国内雷锋网评为 “最佳机器人视觉导航方案奖”。未来，珊口智能将深入商用场景，科技赋能，将高端的视觉 AI 技术落地到更广泛、更实用的应用场景之中。