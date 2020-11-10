PlayStation 5 将于 11 月 12 日正式发售，索尼发布了热门问题解答，帮助用户了解在 PS5 上玩 PS4 游戏的相关情况。

首先，PS5 的游戏不锁区，这意味着你可以畅玩各个国家或地区版本的游戏（这里指的是国际版主机，国行版政策未知。另外，索尼至今仍未公布任何有关国行版 PS5 的消息）。

索尼在 FAQ 页面提到，超过 99% 的 PS4 游戏从 PS5 上市首日起就都能在其上游玩，包括定义了 PS4 世代的游戏——从 PlayStation 独占作品，如《最后生还者 第二幕》与《对马岛之魂》，到第三方合作伙伴开发的畅销大作。

在 PS5 上玩 PS4 游戏时，精选的作品将在新主机上获得提升的载入速度，并且借助 Game Boost，提供改善或更稳定的帧率。一些没有帧率限制或动态解析度高达 4K 的作品可能会呈现更高的拟真度。

索尼同时提到，确实有些可供 PS4 使用的功能可能无法在 PS5 上使用。此外，有些 PS4 游戏可能会在 PS5 主机上游玩时出现错误或未预期的行为。

另外，PlayStation VR 的游戏也获得向下兼容支持；PS Plus 里向下相容的 PS4 游戏皆可在 PS5 上运行。

至于遥控游玩功能，索尼则是确认可以在 PS5 上串流 PS4 游戏，但 PS4 游戏将不会通过串流利用到 PS5 的 Game Boost。

最后有关 PS4 游戏与存档转移的问题，索尼表示玩家可以使用 LAN 连接线或以无线连接方式（Wi-Fi），将数字版游戏、游戏资料和游戏保存资料从 PS4 主机转移到 PS5 主机。假如你已将 PS4 游戏和游戏资料储存在连接于 PS4 上的外接 USB 储存装置，也可以将该外接 USB 储存装置里的资料一并带到 PS5。 PS Plus 会员还可以通过云端储存空间将 PS4 游戏保存资料同步储存到 PS5。

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