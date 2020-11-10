专注于电子商务的端到端供应链解决方案提供商 XpressBees 在 E 轮融资中获得了 1.1 亿美元，投资方为 Investcorp、Northwest Venture Partners 和 Gaja Capital。

新资金注入后，这三家投资方共获得该公司 31% 的股份。这是 XpressBees 今年获得的第二轮投资。1 月份，它从现有的投资者阿里巴巴那里筹集了 1000 万美元作为其 D 轮融资的一部分。到目前为止，该公司的总融资额已经达到了 1.75 亿美元。

根据该公司的说法，新资金将用于开发其枢纽和分拣中心的自动化和后台技术，同时将业务扩大到印度全境。此前有媒体报导称，Xpressbees 正在进军快递货物和跨境物流领域。

XpressBees 由 Amitava Saha 和 Supam Maheshwari 创立，提供的服务包括第一公里和最后一公里配送，提供实时跟踪、代收款等各种服务。该公司曾是印度母婴电商 FirstCry 的物流部门，2015 年独立出来。

XpressBees 的主要竞争对手包括 Delhivery、Ecom Express、Shadowfax 等几家公司。

印度物流业近年吸引了投资者的极大兴趣。Shadowfax 去年获得巨头 Flipkart 领投的 6000 万美元，而 Ecom Express 则在就 Investcorp 的 4000 万美元投资进行最后阶段谈判。Delhivery 也正在进行一轮重要的融资。

虽然 XpressBees 尚未提交 20 财年的年度财务报表，但该公司曾公布 19 财年业务运营收入从 18 财年的 2.7083 亿卢比激增 99.7%，达到 5.4095 亿卢比。