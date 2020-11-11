2020 年 11 月 18-20 日，启明创投 CEO 云端峰会周如约而至。

这场持续十二年的盛会由启明创投主办，旨在为 CEO 们提供一个充分交流探讨的机会与平台，共同见证技术与创新的先锋力量，探讨在巨大的变局面前 TMT 和医疗健康领域面临的机会与挑战，同时对未来的方向与趋势进行展望。

自 2009 年起，启明创投 CEO 峰会立足中国，放眼全球，一直是促进投资企业以及行业内其他优质资源交流与合作的重磅盛会。沿袭多年的传统，启明创投 CEO 峰会在议程设置和嘉宾阵容上，都代表了相关细分领域的最高水平。

2020 年，一场突如其来的新冠疫情肆虐全球，重新定义了世界格局、全球经济、时代与创新。改变渗透到经济、社会与人类生活的方方面面。启明创投所聚焦的 TMT 与医疗健康两大领域在抗击疫情、承担责任、恢复经济、恢复信心等方面凸显了重要的价值。相关的投资与创业机会也迅速显现。

在今年这样的历史性时刻，坚持和韧性对任何一家企业都至关重要，因此峰会周将主题确定为 “韧则行远”。这寓意着：启明创投相信对创新者而言，承担使命，保持韧性，洞察趋势，抓住机遇，方能破解危机。

与往年不同的是，今年的峰会周从线下全面转移至线上、从闭门会变成公开会，通过线上直播的形式重装登场，峰会时间也由原来的一个半天扩展至三个半天。会议也将以中英文双语呈现。

议程设置上，启明创投 CEO 峰会周进行了大 “扩容”，三天的日程当中，第一天新增 CEO 工作坊，专题研讨与企业战略、企业与资本市场相关的话题，第二天与第三天分别为 TMT 和医疗健康论坛，针对大家普遍感兴趣的多个议题展开讨论，看点十足。

议题设计上，在 CEO 工作坊环节，来自顶级投行、律师事务所等机构的专家，将详细解读如何进行股权激励，怎样做红筹架构的搭建与拆除，以及 A 股市场化改革进程及注册制下企业上市流程，港股和美股的成功上市策略，专业性十足的同时也相当 “接地气”，切实帮助 CEO 们解决与战略、资本市场息息相关的核心议题。

本届峰会也特设《真心话大冒险——CEO 十问启明创投主管合伙人》，启明创投如何赋能投资企业？已经、正在和将要为投资企业带来怎样的价值？通过 CEO 代表的提问，三位主管合伙人将一一解答。

阵容方面，本次峰会有当前最热门的 SaaS、半导体、新消费、医疗健康等赛道的顶级企业共 18 位 CEO 汇聚于此，有着 “中国胰岛素之王” 之称的甘李药业、全球新冠疫苗领跑者康希诺生物以及其他细分领域，包括壁仞科技、喔趣科技等领军企业的创始人、CEO 等都将深度参与两天的论坛，很多是首次分享创业经历及经验；启明创投的多位合伙人也将现场分享自己的投资心得与洞见。

值得一提的是，此次 CEO 峰会，启明创投将与多家媒体合作伙伴一起，全方位、多角度向创新企业的创始人、公众传递有关创新、创业的议题。

2020 年 11 月 18-20 日，启明创投欢迎您加入 2020 启明创投第十二届 CEO 云端峰会周，激荡思想，共赴明日。

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