苹果今天正式发布 M1 芯片，它是第一款专为 Mac 设计的芯片。

M1 芯片专门针对 Mac 系统在小尺寸和高能效上的严格要求而优化。作为一款 SoC 芯片，M1 将众多技术集于一身，并且采用统一内存架构，为性能和能效带来巨大的提升。M1 也是苹果首款采用 5 纳米制程打造的个人电脑芯片，封装了 160 亿个晶体管，其数量为苹果所有芯片之最。

“M1 是我们专为 Mac 打造的一款 SoC 芯片，它是前所未有的。过去十余年，我们一直致力于为 iPhone、iPad 和 Apple Watch 研发更加先进的芯片，M1 芯片正是在这一基础上打造，它将 Mac 带入一个全新的纪元。”Apple 硬件技术高级副总裁 Johny Srouji 表示。“作为一款低能耗芯片，M1 拥有我们迄今最快的中央处理器核心、最快的个人电脑集成显卡，还有着机器学习超强的 Apple 神经网络引擎。M1 芯片将出色的性能、强大的功能和卓越的能效以独特方式集于一身，是我们所打造的全然一新的超强芯片。”

Mac 首款 SoC 芯片

此前的 Mac 和 PC，一直都采用不同的芯片来承担中央处理器、输入输出、安全等功能。而现在，M1 将这些技术统统整合在同一块 SoC 芯片，“将集成能力提升至新的高度”。M1 芯片还采用了统一内存架构，这是一种全整合定制模块，将一切都融入同一个高带宽、低延迟的内存池中。因此所有的 SoC 技术都可以访问同样的数据，无需在多个内存池之间来回拷贝，从而让性能和能效进一步提升。

更强的性能功耗比

M1 芯片配备 8 核中央处理器，其中包括四个高性能核心和四个高能效核心。每个高性能核心都提供不错的单线程任务处理性能，并在允许的范围内将能耗降至最低。苹果表示，这些中央处理器核心堪称低能耗芯片中的速度典范，让摄影师可以飞速编辑高分辨率照片，让开发者能以近乎 3 倍于以往的速度构建 app。当四个核心同时运行，多线程处理性能表现将极大提升。

四个高能效核心的耗电量只有此前的十分之一。它们一起能提供和现有双核 MacBook Air 相近的性能，同时耗电量显著减少。在处理要求严苛的任务时，全部八个核心可同时运行，在提供 “令人惊叹” 的计算能力的同时，维持中央处理器性能功耗比。

集成显卡性能再提升

M1 芯片包含 Apple 非常前沿的图形处理器，还充分利用多年来基于 Mac 应用软件的分析成果，包括日常 app 和具有挑战性的专业工作。M1 芯片中的图形处理器兼具强大性能与能效表现。这款图形处理器采用最多达 8 个强大的核心，可同时运行将近 25000 个线程，从顺畅播放多条 4K 视频流，到渲染复杂的 3D 场景，都能轻松处理。此外，M1 芯片拥有每秒 2.6 万亿次浮点运算的数据处理能力。

超快的设备端机器学习能力

M1 芯片为 Mac 带来 Apple 神经网络引擎，并大幅提升机器学习 (ML) 任务的处理速度。M1 芯片中的神经网络引擎采用 Apple 的 16 核架构，每秒能进行 11 万亿次运算，将机器学习速度最高提升到了 15 倍。

M1 芯片满载更多创新科技

M1 芯片满载众多强大的定制技术，包括：

Apple 最新的图像信号处理器（ISP），通过更出色的降噪功能、扩展的动态范围和优化的自动白平衡，进一步提升视频质量。

最新的安全隔区，提供先进的安全保护。

高性能的存储控制器配备 AES 加密硬件，带来更快、更安全的固态硬盘表现。

低能耗、高能效的媒体编码与解码引擎，性能表现更出众，并延长电池续航时间。

Apple 设计的雷雳控制器支持 USB 4，传输速率最高达 40Gb/s，还可兼容比以往更多的外设。

为期两年的 Mac 过渡计划正式开始

苹果在发布会上公布了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，它们均配备 M1 芯片。这是苹果向专为 Mac 设计的全新系列芯片过渡的开始。该过渡将在约两年内完成。