11 月 10 日，2020 年中国发展高层论坛举办前夕，中国发展研究基金会和红杉资本中国基金在北京钓鱼台国宾馆联合举办 “人工智能在医疗健康领域的应用研究” 课题成果发布会暨研讨会。

全国人大社会建设委员会副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良，全国政协经济委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣，中国发展研究基金会副理事长卢迈，红杉中国合伙人周逵到会并发表致辞。中国发展研究基金会秘书长方晋对课题主要观点进行了介绍。

全国人大常委会委员、全国人大财经委员会委员吕薇，国家卫生健康委卫生监察专员肖东楼，首都医科大学附属北京朝阳医院副院长李晓北，首都医科大学附属北京地坛医院主任医师宋蕊，推想科技创始人兼首席执行官陈宽以及森亿智能创始人兼首席执行官张少典与红杉中国董事总经理翟佳进行了圆桌讨论。

据悉，这是国内首次发布专注于人工智能在中国医疗健康领域应用的系统性政策研究报告。报告涵盖医疗健康人工智能的信息化基础建设、产业发展政策与挑战、准入与监管、研发与推广和生态建设等内容，旨在为相关政府部门制定政策提供证据支撑，为研究机构和企事业单位进行行业研究提供参考。

本报告认为，人工智能是医疗健康发展的新驱动力，符合人口快速老龄化和疾病模式转变背景下，市场供给侧和需求侧均衡发展的要求。报告指出，人工智能的发展已经进入全新战略时代。人工智能为医疗健康服务提供了快捷、优化的途径，有助于形成同质、标准、易于延展、可控的服务体系。

近年来，加速发展的技术能力、海量的医疗数据资源和巨大的应用需求，形成我国医疗人工智能发展的独特优势。然而在医疗健康领域的实践中，人工智能仍面临着支持性政策落地难、数据获取与联通共享机制不健全、融资方式较为单一、产品定价和支付缺乏支撑以及市场准入效率低等诸多挑战。本报告对当前我国人工智能在医疗健康领域的应用进行了全面细致的梳理与研究，具有重大现实意义。

全国人大社会建设委员会副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良表示，推动智慧医疗健康发展，需要政府、社会、行业的共同努力。任贤良指出，应从以下四方面着力推动人工智能在医疗健康领域的发展。一是要健全完善智慧医疗相关的法律法规，明确职责权属；二是要制定发展标准规划，打破不同技术和产品应用之间的藩篱；三是要实现人工智能技术创新，推动医疗健康产业的发展；四是要加强网络与数据安全监督管理，打造健康清朗的行业环境。

全国政协经济委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣认为，在新冠肺炎疫情期间，人工智能提高了新冠肺炎的诊断、预测和治疗水平，为医护人员更为精准的诊断和个性化治疗方案提供了建议。在后疫情时代，人工智能将重新定义医疗健康服务，构建新的服务生态。十四五期间，医疗健康领域人工智能应用将成为竞争的新制高点。

中国发展研究基金会副理事长卢迈强调，人工智能将成为医疗健康行业发展、医疗服务水平提升的重要驱动力。一方面，人工智能将拓展医疗健康领域的深度，提高医疗诊疗水平，提升医疗服务效率；另一方面，人工智能有助于扩展医疗健康服务的广度，推动构建标准化医疗卫生服务体系，满足多层次、多样化的医疗健康需求。但是，人工智能在实际应用中，还需考虑医护人员的实际需求，调动医护人员的积极性。

红杉资本中国基金合伙人周逵表示，“医疗+AI” 正在接近价值创造的新转折点，正在完成从点到面的过渡。“疫情期间，很多医疗健康领域的 AI 企业对产品和服务进行了定向调整，支持疫情的防控检测工作，也得以让 AI 的技术能量得到了加速释放，同时也让我们看到医疗 AI 应该有更多元的应用场景，在患者许多生死攸关的环节发挥更关键的效能。” 此外，周逵还分享了红杉中国在医疗 AI 领域的前瞻性长期布局，分析了 “医疗+AI” 领域出现的 “技术驱动转向需求驱动” 等新趋势，以及提出了医疗 AI 企业在商业路径、政策法规等方面面临的挑战及发展建议。

在报告主要内容介绍环节，中国发展研究基金会秘书长方晋表示，人工智能技术和医疗健康领域的融合不断加深，顺应了医疗健康市场供给侧和需求侧均衡发展的需要。为了在健康领域加速人工智能的融合与应用，有必要围绕核心问题推进一揽子改革。为此，需要查找政策脱节点，加强中央各部门和中央、地方之间的政策衔接，促进全链条政策形成；以联通共享为目标健全数据标准，加速区域性、分病种的权威数据库建设，强化法规界定和数据安全；探索建设多层次的融资和支付体系，助力产业形成可持续商业模式，发挥更大作用；优化与支付关联的审批规则，探索通过对标审批、专项通道等方式提升审批速度。

在今年的新冠疫情中，以信息化、大数据、人脸识别等为特点的人工智能在疫情防控和诊疗中发挥了重要作用。在调研过程中，项目组走访了多家红杉中国投资的数字医疗企业，获得了许多人工智能技术用于抗疫的宝贵一手资料，积累了 “医疗+AI” 在疫情应用方面的前沿洞察。本报告在较为充分反映现实情况的基础上提出更具深度和建设性的观点，希望给政府部门、专家、医疗服务企业以及研究机构提供一些新的视角，为推动人工智能在医疗健康领域的蓬勃发展增添一份力量。