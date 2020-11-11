总部位于新加坡的智能电动摩托车初创公司 Scorpio Electric 宣布获得 630 万美元的新融资，投资方未披露。

此轮融资是继 2018 年从其母公司、新加坡交易所上市的豪华汽车经销商 EuroSports Global Limited 获得 150 万美元种子投资后的第二次融资。

这笔新资金将用于其纯电动摩托车的研发和生产，这款产品计划于 2021 年推出。

投资的一部分还将用于其首款摩托车的软件和硬件开发。这将包括制造原型车，这些原型车将按照国际标准进行质量检查。

此外，Scorpio Electric 总部和组装工厂也即将落成，这座占地 3600 平方米的工厂预计每年将生产多达 8000 辆电动摩托车。

极具特色的东南亚市场为 Scorpio Electric 提供了商业机会，据统计，东南亚地区的摩托车保有量超过 2 亿辆，年交易量达 1500 万辆。

这家初创公司称，他们将为电动摩托车引入人工智能和数据分析等技术来提高摩托骑行效率，从而从竞争中脱颖而出。

Scorpio Electric 首席执行官 Melvin Goh 表示：” 虽然纵观全球，摩托车业有很多机会，但没有一个比我们东南亚市场更重要。这个地区每年售出的摩托车超过 1500 万辆，充满了寻找新产品的年轻人，这里的未来不可限量。”