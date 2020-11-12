一年一度的双十一落下帷幕，无论是从消费需求还是营销环境来看，2020 年双十一都是很特殊的一届。后疫情时代，今年的电商大战有哪些新亮点？近日，百度发布的《2020 双十一搜索大数据》，给出了答案

一. 疫后双十一搜索热度同比上涨 263%，经济增长或将迎来加速度

10 月 19 日，国家统计局发布中国前三季度的最新经济数据：初步核算，前三季度国内生产总值 722786 亿元，按可比价格计算，同比增长 0.7%。随着经济复苏，今年双十一也成为疫情 “新常态” 下最大的一次全民消费狂欢节。

搜索大数据显示，2020 年 “双十一” 的整体搜索热度同比上涨 263%，迎来爆发性增长。而这场平台大战中，玩法的层出不穷，致使各家抢夺的 “流量” 则更加精打细算，“双十一攻略”、“双十一套路有哪些？” 等话题上榜网友热门搜索 TOP5。

二．搜索透视电商格局：阿里系力压京东，拼多多缺少存在感，唯品会成下沉新贵

数据显示，近 30 天，热门电商平台搜索热度涨幅排行榜中，苏宁环比增长 130% 以上，涨幅位列第一，成为今年双十一前搜索热度增长最明显的电商平台。

而在整体搜索热度排行中，老牌电商平台地位依旧稳固。淘宝天猫、京东、拼多多位列前三，唯品会、苏宁、小米商城则不分伯仲。

曾经的电商老三唯品会，今年却尝试跟拼多多在下沉市场你追我赶。百度搜索大数据显示，近 30 天，热门电商平台搜索兴趣城市等级分布中，唯品会五线城市网民搜索兴趣高，而在关注京东的用户中，一线城市网民搜索兴趣走高。

三．银发族爱京东 00 后爱小米，电商平台迎来用户年龄分层多元化

随着互联网持续向中高龄人群渗透，与年轻人一样，网络也成为老年生活的重要信息来源，社交、娱乐、消费等生活场景的重要工具。数据显示，在京东、拼多多、苏宁易购、唯品会的搜索人群中，中高龄的网民搜索兴趣高。屡次发力更年轻市场的小米，也赢得了 Z 世代的青睐。在小米商城搜索人群中， 00 后搜索兴趣最高，其次为 95 后。

而曾经对拼多多固有印象最深的年轻群体，也一改往日，终没逃过真香定律。数据显示，00 后的搜索兴趣已超过 50 后，泛 90 后人群的搜索兴趣也远超其父辈。

四．电商新机遇：百度、抖快等直播带货流量爆发，新国货、刚性消费备受追捧

疫情宅家让直播的内容和形式越发多元化，各大互联网公司和平台纷纷杀入直播赛道。以抖音、快手为代表的短视频内容平台开始了直播带货的尝试，而百度重点布局知识直播，上线 “购物频道”，构建从搜索、信息到商品的闭环。现如今，直播已经成电商营销标配，且迎来二次爆发。百度搜索大数据指出，近 30 天，“百度、抖音、快手” 等平台直播相关内容搜索热度同比增长 93%，而头部主播 “李佳琦、薇娅、辛巴” 的相关搜索热度同比增长 106%。

同时，搜索大数据显示，服装、IT 数码等行业的网友占据搜索 “双十一营销活动” 相关用户前列，但事实上，汽车制造行业的网友上榜才是核心看点。疫情过后，刚性消费将回补，或许各大电商平台给以其更大的优惠力度，聚焦品类打造营销日活动会收获更多消费选择。

具体到商品品类的搜索热度，“家用电器” 相关内容获得网民最多关注，成为双十一顶流。值得关注的是，“母婴用品” 相关内容强势登上品类热门第二，这与疫情宅家的生活方式密切相关，作为刚需产品，未来其在电商平台的表现值得期待。

近年来，老国货焕发新能量，新国货品牌迭出迅速圈粉的例子屡见不鲜。疫情过后，消费者对海外品牌的期待暂时性回落，使得这一趋势更加明显。搜索大数据指出，今年双十一，完美日记、花西子、李宁、华为等国产品牌相关搜索热度同比增长 34%。

除此之外，搜索大数据还指出，尽管各大电商平台 “去性别化消费” 趋势明显，但小米商城和唯品会的搜索人群中性别仍然存在较大性别差异。与此同时，双十一消费的增长使快递物流等下游产业链也将迎来考验，近 30 天，“快递单号查询” 相关内容搜索热度同比上涨 20%，顺丰、中通、圆通成为热搜前三的品牌。

巨头电商的版图越来越大，而入局不久的百度，投资有赞、参与 618 电商大促、完成对「盖得排行」的投资… 动作频频。这都使得小众电商的发展空间逐渐被压缩，中腰部电商的生存处境颇为艰难。主播、破圈、电竞……曝光直连流量。品牌、直播、社交场景……建立触点完成积淀。事实上，这些支持电商平台从占据优势到走的更远的筹码，都在搜索大数据中得以体现。更重要的是，这背后的趋势与风口也得以在搜索热度的变化中窥见一二。

建信金科数据科学家陈惊雷博士表示：“搜索不仅是个人发起的认知行为，搜索数据中同时反映了用户的需求、动机和目的，呈现社会中复杂运行的宏观趋势。” 无论平台、品牌大小，搜索大数据对于其做出商业决策无疑具有前瞻性的指导意义。这场空前盛大的消费狂欢落下帷幕，带走的是 “尾款人” 的黑眼圈，留下的是我们对整个电商产业发展的思考。