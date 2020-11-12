近日，上海自动驾驶测试道路新增 404 公里，总里程达 530.57 公里，其中嘉定区 315 公里、临港新片区 118.2 公里（含东海大桥 34 公里）和奉贤区 97.37 公里。滴滴自动驾驶成为首家获得上海三个测试区牌照企业。

上海市创新提出了全车种、全出行链、全风险类别、全测试链条和新基建融合基础设施的 “四全一融合” 自动驾驶测试场景布局。测试场景逐步由点线形成片状网状测试区域，已实现低风险、一般风险、较高风险和高风险道路全覆盖，包括城市主干道、次干道和支路、有条件高速公路、产业园区道路、城市商圈、校区、港口码头、交通枢纽等多类应用场景，可测试场景超过 5000 个，形成了乘用车和商用车自动驾驶测试示范基地联动发展的格局。

2020 年 6 月 27 日，滴滴自动驾驶首家在上海向民众开放试乘体验。民众在滴滴 APP 报名，通过审核后，即可预约试乘自动驾驶车辆。据统计，报名试乘体验人数已达数万。

为保障测试安全，上海市制定了测试道路环境复杂度评估方法和测试场景管理办法，明确规范了道路视频监测系统、测试数据记录系统、测试道路养护巡查等要求。滴滴自动驾驶则在上海市设立了国内首个自动驾驶安全护航中心，实时获取路况动态和监控测试车辆，并提供远程安全协助。据统计，滴滴自动驾驶安全监测流程达到 76 个。

滴滴自 2016 年开展自动驾驶研发以来，研发队伍规模达 400 余人。2019 年 8 月，自动驾驶成为滴滴独立子公司，获得进一步发展。截至目前，滴滴自动驾驶已经获得上海、北京、苏州、合肥、美国加州等地的道路测试牌照。