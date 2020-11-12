近日，2020 华为多合一电驱动系统 DriveONE 发布会召开。此次华为发布了业界首款超融合的动力域解决方案。华为多合一电驱动系统集成了 MCU、电机、减速器、DCDC、OBC、PDU、BCU 七大部件，实现了机械部件和功率部件的深度融合。该系统将智能化带入到电驱动系统中，实现端云协同与控制归一。

华为智能电动领域总裁王超表示，华为推出了最高效、最安静、最高密的多合一电驱动系统，提出 DriveONE 三层平台化架构：电动化数字开发平台+硬件平台+软件平台，在 AI 和大数据的加持下，可以大幅提升开发效率，助力车企提升产品竞争力。

该系统实现了开发简单、适配简单、布置简单、演进简单。具体来看，DriveONE 可助力整车动力域极简布置，做到 Z 向节省 220mm，安装支架减少 2 个，线束缩短 5m，连接器减少 3 个，水管口及水管减少 2 个。另外，通过自研 AutoSar，该系统实现端云协同开发，开发效率明显提升。

该系统通过车、桩、云、网四项校验保证充电零事故，通过安全整体可视、电池可视、电驱可视、充电可视的完整充电系统保障所有充电、用电、用车的安全，同时提供可追溯的电子证书。不仅如此，华为采用创新的功能安全设计，通过从模块到系统的融合以及从场景到解决方案的融合，切实提升系统的安全性。

作为业界首款高压多合一电驱动系统，该系统可满足 2C 快充体验，充电 10 分钟续航 200km。对比以往方案，该系统具备更高效率（NEDC 效率 89%）、更高精度（SOC 检测精度 ±3%）、更少能耗，提升续航能力。同时也更高密，功率密度可达到 2.1kw/kg。此外，该系统极限工况性能表现优异（持续高车速 180km/h、0-100km/h 反复加速 20 次），还实现了低噪音（NVH 78 dB）低辐射（EMC CLASS 4），营造静谧舒适体验。

通过电动数字化开发平台-PDDP，在 AI &大数据加持下，该系统开发效率提升 10%。另外从当前车主十分关注的 OTA 升级功能来看，该系统采用集中扁平式 OTA 架构，在保证性能提升的同时简化路径以及降低版本复杂度，将行业内普遍 10min 的升级时间缩短至 30s，未来可实现一键极速升级。在此基础上，该系统还通过三层多级严控，全方位保护 OTA 升级安全，为客户带来优质体验。