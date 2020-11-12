11 月 12 日, 三星 Exynos 在上海举办了首场面向中国市场的新品发布会，并发布了具有旗舰级性能的 Exynos 1080 移动处理芯片。集成了 5G 模组的 Exynos 1080 是三星首款基于最新的 5nm EUV FinFET 工艺制造的处理器，进一步提高设备的电源效率和性能。除了具备顶级性能外，Exynos 1080 还拥有出众的 5G、AI 能力，并全面提升了影像能力及电竞游戏体验。在发布会上，三星电子系统 LSI 还宣布，vivo 将首发搭载 Exynos 1080 处理器的终端产品。

三星电子系统 LSI 营销高级副总裁 Dongho Shin 称 “通过采用和集成现有的最先进技术，例如 5nm EUV 和最新的处理内核，Exynos 1080 可以在移动设备中提供 5G，设备内置 AI 技术，高性能游戏和多摄像头的多重强大性能体验。并且还称 “作为移动技术领域的领先解决方案的提供方，三星将不断突破创新的界限，以求在我们的 Exynos 移动处理器中提供最佳的 5G 和卓越的处理性能。”

Exynos 1080 是三星首款采用先进的 5 纳米（nm）FinFET EUV 工艺的移动处理器，以确保其可以提供顶级性能。Exynos 1080 将最高频率为 2.8 GHz 的 ARM 最新 Cortex-A78 内核和高效能的 Cortex-A55 内核集成到其三集群 CPU 系统中，其 CPU 性能几乎是前代产品的两倍。借助基于第二代 Valhall 架构的最新 GPU ARM Mali-G78，Exynos 1080 的 GPU 的性能也提高了两倍以上，甚至可以流畅地运行大型高要求的视频游戏。为了使设备显示的游戏画面栩栩如生，处理器的显示系统支持 FHD+分辨率下高达 144Hz 的显示刷新率，从而使游戏玩家即使在快节奏的游戏中也能做出快速反应。

搭载了高性能 NPU 和 DSP 的 Exynos 1080 的设备内置 AI 解决方案 ，以求在沉浸式场景中的 VR/XR，智能语音助理的识别或 AI 增强的智能摄影等应用程序上进行准确、快速的对象或场景检测。为了提供更加智能的摄像体验，Exynos 1080 的图像信号处理器（ISP）支持最高达 2 亿像素的图像分辨率，并最多可接收六个传感器的信号。并且 ISP 最多可以同时接收三个输入信号，以提供完整的三摄同时操作的支持。值得一提的是，Exynos 1080 为更强的图像处理能力独家定制 AISP 架构，将 NPU 强介入到 ISP 中，在原始 RAW 域上便可通过机器学习智能调节各参数至最佳值，让 ISP 能更好地调整白平衡、曝光、色度、饱和度、清晰度等，让用户轻松拍出专业级照片。

多格式编解码器（MFC）可以以每秒 60 帧（fps）的速度对高达 4K UHD 分辨率的视频进行编码和解码，以实现超清晰的视频画面和更流畅的播放。为了凸显升级后的屏幕显示性能，还支持 HDR10+与 原生 10 位色彩拍摄。可以根据画面自然调解明暗对比，用户也可根据需求自行拍摄剪辑 HDR10+视频，从拍摄到视听，全方位感受升级后的拍摄体验。

为了实现更快的 5G 速度和无缝连接的移动体验，Exynos 1080 集成了三星最新的 5G 调制解调器，该调制解调器支持最高 5.1Gbps 的下载速度。该调制解调器还支持 5G 和 2G GSM/CDMA，3G WCDMA，TD-SCDMA，HSPA 和 4G LTE 中的 6GHz 以下频段和 mmWave（毫米波）频谱，以实现最大程度的全球网络覆盖范围和可靠性。为了在室内享受更高的网络带宽，Exynos 1080 也还支持最新的 WiFi 6 和 Bluetooth 5.2 技术，可将高质量的流媒体传输到无线耳机当中。

最后，除 LPDDR4 以外，Exynos 1080 还支持最新的 LPDDR5 内存。Exynos 1080 的数据传输速率高达 51.2GB/s，最大程度地提高 5G 的可连接性、应用程序的 AI 加速和多媒体的性能。

在发布会上，三星电子系统 LSI 还透露，在 Exynos 1080 的设计研发过程中，除了基于三星强大的设计生产实力外，vivo 也参与到 Exynos 1080 移动处理器的研发过程当中。这是继 Exynos 980 之后，这是继 Exynos980 之后，vivo 与三星双方联合研发的第二款移动处理器芯片。并且，vivo 也将首发搭载 Exynos 1080 芯片的终端产品。相信依靠 Exynos 1080 强大的性能、出色的图像处理、AI 运算和卓越的 5G 连接，即将发布的 vivo 手机将在性能、影像和游戏体验方面有更大的提升。Exynos 1080 目前正在量产。