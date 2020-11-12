索尼的新世代主机 PlayStation 5 将于 11 月 12 日全球发售（不包含中国大陆），但 PS5 在发售初期并不支持玩家希望能用到的所有功能。索尼执行副总裁伊藤雅康和高级副总裁西野秀明在接受日本媒体 AV Watch 采访时谈到了一些主机发布时不具备的功能。

与微软的 Xbox Series X、Series S、One X 不同，PS5 不支持输出 1440p 分辨率画面，而是通过 1080p 拉伸放大得到。西野秀明对此表示，这是因为索尼首先想专注于主机对电视的支持。但是他指出，这一结果并非是受限于技术，如果有足够多需求的话，索尼可以加入相关支持。

PS5 没有内置网页浏览器，这一点与 PS3、PS4 不同。西野秀明质疑道，在登录某些 Wi-Fi 网络或某些发行商自己的帐户系统之类的功能需求之外，是否真的有必要为主机提供一款专门的浏览器应用程序。

另外，PS5 针对 VR 的支持也有所欠缺。PS VR 游戏在 PS5 上只能以向下兼容 PS4 的形式运行，硬件方面也需要一个转接头（可免费向索尼申请）。西野秀明指出，有些 VR 游戏的表现可能会得到提升。他也希望将来能看到更合适的 PS5 VR 解决方案，但表示对此无可奉告。顺带一提，彭博社今年早些时候报道称，索尼正在研发一款新的 PlayStation VR 外设。