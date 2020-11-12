腾讯发布了 2020 年第三季度业绩报告。该公司第三季度营收 1254.47 亿元，同比增长 29%；净利润 385.42 亿元，同比增长 89%。

截至 2020 年 9 月 30 日，微信及 WeChat 的合并月活跃账户数达到 12.1 亿，同比增长 5.4%；QQ 智能终端月活跃账户数为 6.17 亿，同比减少 5.5%。

第三季度，腾讯网络游戏收入增长 45% 至人民币 414.22 亿元，智能手机游戏收入总额（包括归属于社交网络业务的智能手机游戏收入）及个人电脑客户端游戏收入分别为人民币 391.73 亿元及人民币 116.31 亿元；增值服务收入 698.02 亿元，同比增长 38%。

财报显示，腾讯收费增值服务账户数同比增长 25% 至 2.13 亿，视频服务会员数同比增长 20% 至 1.2 亿。

财报指出，腾讯会议已有超过 1 亿注册用户，企业微信日活跃账户数同比增长超过 100%。

腾讯第三季度金融科技及企业服务业务收入同比增长 24% 至 332.55 亿元，去年同期为 267.58 亿元。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示：“本季度是我们组织战略升级两周年，该次升级是为了增强我们在消费互联网领域的实力，并将业务扩展到产业互联网。虽然战略升级成果会在长期显现，在某些领域我们已经初见成效，包括整合了广告服务，重新激发了产品与内容平台的活力，大力发展云及 SaaS 业务，并建立了统一的底 层内部开源代码。面对公共卫生、宏观经济及地缘政治的挑战，我们将聚焦核心业务，致力创新，与合作伙伴 携手，更好地为用户、客户乃至整个社会提供服务。”