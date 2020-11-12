11 月 11 日，“技术驱动 开放共生” 梧桐车联 2020 媒体沙龙在北京举行。在此次年度的技术、产品媒体沟通活动，腾讯系车联网公司梧桐车联首度分享了 TINNOVE OpenOS“技术底座” 和 TINNOVE 3.0 整合解决方案的产品细节，勾画未来智能网联车载操作系统的发展蓝图。

告别各自为营时代 TINNOVE OpenOS 开放 “技术底座”

作为梧桐车联开发的智能网联车载操作系统，TINNOVE OpenOS 将操作系统技术底座的部分模块面向全行业开源，成为首个面向全行业开源的智能网联车载操作系统 “技术底座”。

梧桐车联技术与研发副总裁王永亮认为：“基于 Android 的车机系统正在越来越成为主流，但简单地将安卓系统和 APP 生移照搬到车上，实际体验极差，并且由于重复投入，势必造成 ‘技术浪费’。OpenOS 兼具了安卓开放开源特性，又具有丰富的生态兼容性。因此，OpenOS 开放开源的理念是行业发展的必然趋势。”

梧桐车联研发总监王健表示：“借助技术底座，OpenOS 成为一个生态级的连接系统，通过行业经验，积累标准化车载需求和接口；通过开源，满足剩余的定制化需求；通过生态的开放和兼容，生态的能力的系统结合，为第三方应用适配和集成助力，从而为产业链上的各个环节提供助力。” 一方面可以帮助 B 端客户更灵活快速地打造自己的车机娱乐系统，助力产品规划空间，助力制造省力提效；另一方面，开发者可以更好地接入 TINNOVE 的标准化基础服务，极大地提升 TINNOVE 的开放性和适应性。

未来，OpenOS 将持续打造专为车环境的智能网联车载系统能力，以及将腾讯生态沉淀到系统中，提升竞争优势。同时，OpenOS 也为 AI、5G 等前沿科技的应用做好基础架构准备。

“技术底座” 孕育 TINNOVE 3.0 独特优势

依托腾讯在人工智能、大数据、云计算、出行生态等领域的专业能力，在 TINNOVE OpenOS 技术底座的基础上，梧桐车联打造全新的 TINNOVE 3.0 整合解决方案，向全行业提供更完善的智慧出行场景服务。

“相较 2.0 版本，TINNOVE 3.0 进一步细化了驾驶场景，构建了更完整的智能出行场景服务解决方案。TINNOVE 3.0 在技术、用户体验、生态服务能力、大数据平台等方面具备优势。” 梧桐车联产品委员会主席陈璋表示。

TINNOVE 3.0 可实现更多、更灵活的合作方式，主机厂和 Tier1 可以更好地实现集成和结合。因为 “技术底座” 的存在，一方面开放能力提升，交付定制性提升；另一方面腾讯生态的服务能力进一步加强。

作为腾讯旗下系统级解决方案提供者和在车联网领域的 “技术底座”， 梧桐车联致力于为行业提供高开放性、高适配度、深度个性化的操作系统级车联网解决方案。凭借着 TINNOVE OpenOS 技术底座以及 TINNOVE 3.0 整合解决方案，梧桐车联将充分做好腾讯与汽车行业的 “连接器” 和助力汽车产业数字化转型的 “工具箱”，与行业共赢万亿级车联网时代。