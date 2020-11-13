比亚迪率先对插电混动技术进行了战略细分。在 DM-p 超强动力技术定义插混车型的 “绝对性能 “之后，比亚迪再进一步，将推出主打” 超低油耗 “的 DM-i 超级混动技术。11 月中，比亚迪 DM-i 超级混动技术的核心部件之一——骁云-插混专用 1.5L 高效发动机正式亮相。

骁云-插混专用 1.5L 高效发动机专为 DM-i 超级混动技术打造。它以实现超低油耗为开发目标，热效率高达 43%，是全球热效率最高的量产汽油发动机。这款发动机不仅超级节油，轻松满足 “国六 b” 排放标准，还以出色的 NVH 性能带来平顺静谧的驾驶享受，它将在 DM-i 超级混动技术中扮演重要作用。

硬核技术加持，创下发动机热效率新高度

骁云-插混专用 1.5L 高效发动机的超高热效率背后，是一系列强悍超群的技术措施。它拥有 15.5 的超高压缩比，增大了冲程-缸径比，采用阿特金森循环，配备 EGR 废气再循环系统，采取一系列降摩擦措施，并针对高热效率目标优化了发动机控制系统。

在这款发动机上，比亚迪首次启用了发动机分体冷却技术，通过对缸盖和缸体的温度控制，按需为缸盖和缸体精准提供冷却，使缸盖和缸体都能处在最佳工作温度，提升了发动机效率，冷启动暖机过程缩短 15%-20% 的时间，降低了暖机过程的油耗和排放。

此外，这款发动机还充分利用插电混动车型的电动化优势，将附件电器化，取消了传统发动机前端轮系，进一步降低了损耗，提升了效率。而在中国用户关心的 NVH 性能方面，这款发动机针对插电混动系统的工作特点，对曲轴、轴承、缸体、进气歧管、油底壳、正时罩盖、缸盖罩盖等零部件进行了特殊的优化设计。

大量扎实的技术创新，成就骁云-插混专用 1.5L 高效发动机实现全球量产汽油发动机最高热效率，为比亚迪 DM-i 超级混动技术的 “超低油耗” 夯实了基础。

DM-i 超级混动将在燃油车市场发起 “反攻战”

《新能源汽车产业发展规划（2021－2035 年）》中提到，2025 年我国新能源汽车要占到新车总销量的 20%，这其中，插电混动技术路线大有可为。而比亚迪率先进入 DM 混动技术的 “双平台” 战略时代，将使插电混动车型对传统燃油车的 “渗透” 进一步增强。已经成熟应用于比亚迪车型的 DM-p 超强动力技术提供碾压大排量燃油车的动力性能，吸引对驾驶乐趣有较高需求，也关注环保、向往绿色生活方式的消费群体；即将全新推出的应用 DM-i 超级混动技术的车型，相比传统燃油车，油耗更低、起步更快、平顺更静音、电动更环保、不限购不限行，产品力和使用体验全面超越，堪称对燃油车的降维打击。但搭载 DM-i 超级混动技术车型的价格，却与同级别外资燃油车购置落地价相当——这会重塑插电混动车与燃油车之间的竞争关系，强烈改变消费者对新能源车的看法。

长久以来，中国乘用车市场虽大，但中国品牌的占有率却始终不及外资品牌。特别是在传统燃油车市场，凭借先发和品牌优势，德系、日系、美系车型市场表现突出，如同挡在中国汽车品牌面前的三座 “大山”。

比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞表示：“比亚迪始终坚持核心技术的自立自强，凭借新能源技术优势，我们已经在一些关键技术领域实现重大突破，DM-i 超级混动技术就是一例，随着强大中国车的崛起，我们对收复市场失地信心十足，很快，搭载比亚迪 DM-i 超级混动技术的车型就会在燃油车市场发起 ‘反攻战’，加速新能源车替代传统燃油车的步伐！”