成立于北京的微创外科解决方案供应商厚凯（北京）医疗科技有限公司（厚凯医疗）近日宣布完成超亿元人民币 C 轮融资。本轮融资由高瓴创投领投，高科新浚跟投，浩悦资本担任独家财务顾问。本轮融资将助力厚凯医疗加速在微创外科领域的开发及应用转化过程，推进公司销售渠道建设及海外营销网络搭建，并进一步扩大产能。

随着微创手术在国内逐渐渗透，市场对微创外科手术器械的需求日益增大，多家上市公司招股书显示，2019 年国内微创外科手术器械市场规模已经超过 180 亿元人民币，5 年后预计将达到 400 亿元。但由于技术壁垒高、专利封锁等原因，以强生、美敦力为代表的海外巨头常年在此领域占据超过 80% 的市场份额。伴随耗材一次性使用、微创术式渗透率增加等趋势，市场急需高品质国产产品。

微创外科品牌厚凯医疗在能量外科产品领域具备完整的的产品开发、迭代及生产能力。公司自成立以来历经技术积累、临床转化等阶段，现已拥有国内领先的超声切割止血刀系统，包括两代超声主机产品，USE、USS、MIC 等多个系列针对不同科室及适应症的超声刀头。厚凯产品的品质及技术已在国内得到数百家大型医院验证，且已服务全世界包括欧洲、北美地区在内的上百家医院。

厚凯医疗董事长史文勇表示，“厚凯医疗自成立以来秉持 ‘医者厚德，术有专攻’ 的理念，深耕微创外科领域，始终以打造让医生和患者放心的高质量国产产品为己任。目前公司已经向国内顶尖的外科手术机器人厂家提供配套的能量外科手术器械和集成外科能量平台产品，进入了外科手术机器人领域，这更是公司在微创外科领域持续筑高壁垒的决心体现。我们很荣幸本轮高瓴创投及高科新浚进入，我相信在全体股东的支持下，厚凯医疗将继续加速发展。同时也要感谢浩悦资本团队，作为本轮融资的独家财务顾问，他们的专业性得到了多方认可。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。