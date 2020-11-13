继水滴筹、水滴互助之后，水滴公司的水滴保险商城在今年也达到亿级用户量。据水滴保险商城最新披露的数据显示，今年 1-10 月水滴保险商城的年化签单保费接近 120 亿元，保障用户数量超过 1.4 亿。经过三年多的悉心经营，水滴保险商城已经跻身互联网健康险赛道的第一阵营。

水滴保险商城是水滴公司在 2017 年 5 月上线的第三个业务平台，其运营主体是保多多保险经纪有限公司，持有全国性保险经纪机构牌照。作为保险经纪机构，水滴保险商城帮助用户优选高性价比保险产品，协助用户投保、理赔，并向用户提供绿色就医通道，电话医生、健康管理等增值服务。

2019 年底，水滴保险商城累计保障用户数超 4000 万，较 2019 年初增长超 3 倍，用户最多的 5 个省份依次为四川、河南、山东、江苏、湖南。与传统保险公司用户集中在一二线城市不同，水滴保险商城的用户有四分之三来自于三线及三线以下城市，而且用户增长和保费增长都超过一二线城市。

今年水滴保险商城的用户增长进一步加快，春节期间与字节跳动合作的新年红包等活动带来近千万新增用户。新冠疫情发生后，水滴保险商城联合安盛天平、安心保险等公司推出新冠肺炎保险，短时间内就有数百万用户领取。

水滴公司创始人兼 CEO 沈鹏认为，疫情激发了用户对于健康险的需求，加快了保险行业向线上转型，他在年初就预计今年互联网保险市场需求将迎来爆发，“竞争会更加激烈，能否把握住机会不仅取决于之前的积累，更需要今后的努力。”

分析人士指出，水滴公司通过大病筹款、网络互助发展了数亿捐款用户和互助会员，这些用户相较于普通的互联网用户，对于保险保障有更加直观的认知，更容易发展成为商业健康险的用户，构成了水滴保险商城的巨大用户基数。

沈鹏曾表示，水滴公司的保险经纪、大病筹款、网络互助各项业务本质上都是在经营 “信任”，从获客的角度来看，经营口碑比场景获客和投放广告更重要，比如一个水滴的用户得病后获得了赔付，他一定会把水滴的产品推荐给周边的亲戚好友，这种熟人推荐比起保险业务员推销更有效。

今年 8 月，沈鹏在水滴公司完成 2.3 亿美元 D 轮系列融资后，已经指出水滴未来的发展路径：要成为中国最领先的健康保障平台，成为中国版的联合健康集团。在这一构想下，可以发现，目前的水滴公司业务模块可以划分为 “保险保障” 和 “健康” 两大板块，而在 “保险保障” 模块下，集中了目前水滴公司最主要的三大业务：水滴筹、水滴互助和水滴保险商城，该板块目前是水滴公司主要的业务模式和营收来源，而水滴公司目前也已经牢牢的站稳了该板块。水滴保险商城今年以来新增用户已经过亿，这意味着水滴公司已经有了三个亿级用户平台，钉耙模式逐渐成型：不同业务之间相互借力，相互导流，满足同一类用户的不同需求，水滴现有的三项业务为医疗健康领域新业务打下良好基础，而医疗健康业务成长起来之后又可以为保险保障带来新的发展动能。

今年 6 月，水滴已经内部启动 “险+药” 新项目水滴好药付，而近期有媒体发现水滴还上线了一款 “水滴健康”App，为用户提供在线问诊、体检预约和体检报告查询等服务。