11 月 13 日， AI 非结构化数据处理和分析软件公司 Zilliz 宣布完成 4300 万美元 B 轮融资。本轮融资由高瓴创投领投，挚信资本和 Pavilion Capital 跟投， A 轮领投方五源资本（原晨兴资本）和天使轮领投方云启资本继续超额加注，义柏资本担任独家财务顾问。

目前，Zilliz 已经累计完成超过 5300 万 美元融资。Zilliz 创始人兼 CEO 星爵表示，本轮募集的资金将主要用于全球人才招募，构建开源软件生态，研发云端产品和服务，进一步促进 AI 非结构化数据处理和分析技术在全球的普及和应用。

“人类社会 80% 的数据都以非结构化数据的形态存在，它们并没有得到有效利用。” 星爵介绍说， “在过去几十年里，我们已经能够使用计算机来高效的处理数值和文本等结构化数据，但是对图片、视频 、行为画像、化合物三维结构和基因序列等等这些广泛存在的非结构化数据缺乏有效的处理方法。Zilliz 专注于 AI 非结构化数据处理和分析技术，借助于异构计算提供的强劲算力和高效的 AI 算法，使用高维度数据和模型（特征向量、 Embedding）来进行数据处理，提供对非结构化数据的分析、理解、索引和搜索，助力各行各业积极拥抱数据智能，提高人类社会的数字化水平。”

星爵表示， “ AI 非结构化数据处理和分析是加速全球人工智能和大数据变革的支点，我们会持续加大对这一领域的投入。通过向量相似度搜索引擎 Milvus 这一开源项目，我们已经大大降低了开发者构建非结构化数据分析处理类应用的成本。接下来我们会基于公有云打造云端非结构化数据服务，为全球开发者提供安全、可靠、易用并且低成本的云服务。”

Zilliz 成立于 2017 年，是一家专注于研发 AI 非结构化数据处理和分析系统的开源软件公司。Zilliz 团队分布于中美两地，其研发的向量相似度搜索引擎 Milvus 于 2019 年 10 月在 GitHub 上开源，目前 Star 数量超过 4400 ，拥有超过 120 位贡献者，被全球超过 400 家组织和机构采用，在图像处理、计算机视觉、自然语言处理、语音识别、推荐系统、搜索引擎、药物发现和基因分析等多个领域有着广泛的应用。Milvus 于 2020 年 4 月被 LF AI & Data 基金会接受为孵化项目。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。