随着 BMW Vision iNEXT 成为 BMW iX，愿景已变成现实。距 2021 年底市场投放市场还有一年的时间，宝马集团正在为未来的宝马 iX 提供初步的信息，宝马 iX 目前仍处于系列开发阶段。
外观设计通过寥寥几道鲜明的线条，便突显出强烈的性格，让创新纯电动 BMW iX 看起来刚劲有力，彰显稳健气度的同时，也勾勒出其净爽优雅的身姿。
法拉第未来创始人贾跃亭转发了一条法拉第未来微头条消息，并配文称，“产品和技术创新力是下一代汽车产业变革的核心价值和驱动力，FF 会继续集中资源专注投入，持续为行业发挥引领作用。”
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