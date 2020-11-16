[autonode.cn] 备受关注的恒大造车再迎新进展：上海、广州两大生产基地已全面启动试生产调试，距离量产又迈进一大步。

此前，首期六款恒驰同时亮相，预计明年陆续量产，在高品质、低成本双重优势的加持下，恒大汽车有望迅速抢占市场主导地位，向行业龙头进发。有 “行业一哥” 特斯拉目前超 3 万亿港元的市值作参考，恒大汽车市值空间也将进一步被打开。