滴滴和比亚迪的合作另辟蹊径，带来定制网约车 D1，新车未来将主要应用于网约车运营等场景。这样的合作方式，对于以造车示人的比亚迪来说，是个软的突破，而对于以软示人的滴滴来讲，也算是在硬车型方面做了创新。按照 @柳青-滴滴的说法，是她喜欢的牛油果色。

车身尺寸方面，D1 长宽高分别为 4390/1850/1650 毫米，轴距为 2800 毫米，定位于小型电动 MPV。值得一提的是，新车采用了不对称式的车门开启方式，左侧单开门，而车身右侧为侧滑门设计。根据此前的备案信息，动力方面，D1 将搭载比亚迪自主研发的型号为 TZ180XSA 的永磁同步电机，最大功率为 100 千瓦（136 马力）。同时，新车将配备磷酸铁锂电池组，NEDC 工况测试下续航里程可达到 418 公里。

滴滴创始人程维对外表示，未来 20 年购买交通工具将会逐渐过渡到享受出行服务，“D1 是共享出行的里程碑”。

D1 将具备 “快车级的价格，奥迪 A6 的体验”，并配备 30 万+车辆配备的安全系统，且会在 18 个月就会迭代一次。

程维说，希望到 2025 年滴滴定制网约车普及 100 万台，并搭载自动驾驶；到 2030 年，“去掉驾驶舱”，实现完全自动驾驶。从这个角度，D1 看来，将不仅仅只是网约车，会成为自动驾驶研发重要的数据收集平台。