据全国 “扫黄打非” 办公室微信号消息，近期，全国 “扫黄打非” 办公室部署广东省 “扫黄打非” 部门，对媒体报道反映的 “全民 K 歌”App 传播色情低俗歌曲、青少年模式形同虚设等突出问题进行查处。10 月 28 日，广东省 “扫黄打非” 办公室联合省网信办约谈腾讯公司，责令全面整改。10 月 29 日，深圳市南山区文化广电旅游体育局对运营 “全民 K 歌” 的腾讯音乐娱乐（深圳）有限公司作出相应行政处罚。

经查，该平台 “交友陪玩” 项目中部分歌房主播露骨聊天互动，通过涉性内容诱导观众刷礼物。平台首页短视频推荐中，部分 “舞蹈” 视频带有明显性暗示。平台上登载有明显涉色情低俗内容歌曲，用户在平台内能够搜索到相关资源，部分用户进行翻唱并在翻唱音频中改编更加露骨的歌词。平台评论区中部分评论内容污言秽语，存在 “约磕 (炮)” 有偿服务信息，一些账号为色情平台引流。该平台上线的青少年模式未发挥应有作用，青少年模式下仍能搜索到色情低俗信息。上述行为构成了提供含有宣扬淫秽、危害社会公德内容的互联网文化产品，违反了《互联网文化管理暂行规定》等规定。依此，深圳市南山区文化广电旅游体育局对产品运营公司作出了没收违法所得，并处以顶格罚款的行政处罚，责令立即改正有关违法行为。 广东省 “扫黄打非” 办公室联合省网信办约谈了腾讯公司。目前，腾讯公司依照整改要求制定了相应工作举措：分析了问题产生原因，严肃处理责任人员；对 “全民 K 歌”App 进行 30 天整改，下线 “交友陪玩” 功能；进一步排查清理平台上涉黄歌曲色情低俗视频、评论区违规发言等有害信息，处置封禁违规账号和歌房；同时，立即关闭青少年模式下的站内搜索功能，对该模式下的安全机制和产品功能进行了完善。

该 App 存在涉色情低俗信息

全民 K 歌称其对相关情况高度重视，10 月内已就公告中提及的问题完成了整改，“今后将继续强化对包括 UGC 在内的各项内容的审核，对违规内容或账号的处罚绝不手软。”

全民 K 歌表示，平台在 10 月 26 日收到相关问题反馈后非常重视，第一时间进行了排查处理，根据《全民 K 歌内容管理条例》于当天迅速下架清理了涉事账号发布的 UGC 违规内容，下线 “交友陪玩” 功能；进一步排查清理平台上的不良信息，处置封禁违规账号和歌房；同时，立即对青少年模式下的安全机制和产品功能进行优化完善。“平台今后将持续优化完善内容审核机制，加强对 UGC 在内的各类内容的审核力度；同时也欢迎并感谢广大用户、媒体、管理部门等社会各方的积极反馈与监督。”