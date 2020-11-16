搜狐发布了 2020 年第三季度财报，该公司总营收为 1.58 亿美元，同比下降 6%，环比下降 1%；净亏损为 1500 万美元，2019 年第三季度净亏损为 3300 万美元，2020 年第二季度净亏损为 7700 万美元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净亏损为 700 万美元，2019 年第三季度净亏损为 3000 万美元，2020 年第二季度净亏损为 7500 万美元。

搜狐第三季度总营收中来自网络游戏营收为 1.01 亿美元，同比下降 6%，环比降 4%。

搜狐预计，非美国通用会计准则下，2020 年第四季度净利润将达到 1500 万美元至 2500 万美元；美国通用会计准则下，净利润将达到 1000 万美元至 2000 万美元。

搜狐子公司搜狗第三季度总营收为 2.167 亿美元，同比下降 31.2%。归属于搜狗公司的净亏损为 4200 万美元，2019 年同期净利润 3660 万美元。非美国通用会计准则下，归属于搜狗公司的净亏损为 3770 万美元，2019 年同期净利润为 4090 万美元。

2020 年 9 月 29 日，搜狗宣布与 THL A21 Limited、TitanSupernova Limited 和 Tencent Mobility Limited 签署最终的私有化协议。这三家公司均为腾讯控股有限公司的直接或间接全资子公司。根据该协议，TitanSupernova Limited 将以全现金交易的方式与搜狗合并，合并后的搜狗将成为腾讯的间接全资子公司。

据预计，该私有化交易将在 2020 年第四季度完成。交易完成后，搜狗将成为腾讯私人持股的间接全资子公司，搜狗 ADS 将从纽交所退市。