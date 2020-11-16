云图 WingTo 今日发布了云图超级中心 WinWorld PxMax、云图超级场景联排 Piano、云图 mini 超级开关 WinLeaf P1mini、云图超级遥控器四大超级品类，以 “加、减、乘、除” 概念亮相，其中云图智能开关、智能门铃、家庭控制中心、传感器与周边等全系列新品，开创性的云图数字照明系统，WingtoSpace 一站式 3D 云设计与服务软件悉数登场。

WingTo 云图选择最不起眼、最基础，但却没人做好的智能开关作为突破，推出目前市面上最为精致稳定的全金属分离式设计的单火线智能开关。这款产品，云图拥有 3 个发明专利、2 个实用专利，解决了业内常见的 4 个技术问题，是目前最安全的分离式结构单火开关。此款产品专为小户型定制，组合套装价仅 1999 元，折算单品价格不到 250 元，对比千元级同类产品极具竞争力。此外，采用工业级 TP 触摸方案的零火线玻璃触控开关、大空间大户型使用的全金属一体化联排、智能插座、智能网关等产品同样特色鲜明，实现了 WingTo 云图 “重塑开关经典” 的第一步战略。

WingTo 云图推出适应不同空间需求的 WinMagic P1、WinBell P2、WinNote P3，这些产品都采用全铝合金 CNC 材质，安装巧妙，一体化设计，机身就是支架，支架就是机身，保证装墙后的效果严丝合缝，大气而独具品质感。其中，WinBell P2 是专为高端用户人群设计的智能门铃，高清摄像头、5.5 寸高清屏、距离感应自动唤醒，并集成人脸识别算法，可以设定、判别家人、好友、陌生人等不同身份，响应不同的安全级别，和 IOT 设备场景联动，还能进行视频通话、视频留言、语音留言，也可在手机 APP 上预设重要信息提示，提醒家人，极具人性化。另外两款产品功能类似，定位不同，WinMagic P1，讲究尊贵、实用、好用；WinNote P3 追求大屏、全宅控制。领先的双麦语音阵列，支持 8 米以上远场唤醒，则是云图各款屏类控制中心的标配。

同时，为了满足后装市场用户需求，云图推出了 5.5 寸 2K 高清屏、也是目前最高分辨率的智能中控类产品 WinLight P1s，并采用蓝宝石玻璃做触摸屏，科技与美学融合，为年轻人而生。WinLight P1s 同样采用机身与支架一体化设计，并且在高频使用的旋钮下了很大功夫，40 多个金属配件，每一件加工精度都控制在 1 个丝，也就是 0.01mm，而人的头发直径是 5 个丝。其旋钮还引入霍尔传感器，精确度可达 1 度，也就是圆形的 1/360。另外，云图也带来了万能红外转发器、人体感应器、煤气传感器、水浸传感器、烟雾传感器、智能门磁、存在感应、调光模块等传感器及周边产品，并将于 12 月陆续交付。

云图超级中心，采用全铝合金一体化机身与 15.6 寸 4K 触摸旋转屏设计，承载 “交互中心”、“控制中心”、“内容中心”、“显示中心” 的四重身份。其不止于一块 “更大” 的屏，即不是电视，更不是挂墙的平板，如同苹果发明 iPhone 一样，云图超级中心 WinWorld PxMax 打造了一套变革的 UI 交互，通过横竖屏转换，让复杂的信息和控制，变得通俗易懂。守护家人，最重要的是健康与安全。云图超级中心，利用三维建模技术，用 BIM 的呈现方式重新定义可视化，让 “健康、安全、能源” 一目了然，而且还保证了 “控制”，所见即所得。在内容承载方面，云图为 WinWorld PxMax 集成了实用的音乐、影视、家庭医生、短视频及高品质互联网内容服务。

云图超级场景联排 Piano 简化了控制，重新定义开关和场景。云图 mini 超级开关旨在打造一个轻量级的全场景控制中心，可一站式解决照明、窗帘、暖通、音乐的控制与情景，让原来孤立、碎片化的家居产品实现统一管理，“豪华” 的场景控制，让美好的家居生活高效掌控。云图超级遥控器，同时整合打通 IOT 全场景，标配 WiFi 6.0、标准 ZigBee 3.0 通讯协议，可联动控制云图全系 IOT 设备，并可扩展兼容任何第三方 IOT 设备。

云图定制开发了 “微型电机变速箱”，同时定制了 4 根隐形 LDS 专业天线，保证视觉效果与无线通讯稳定性的协调；而在其它配置方面，1300 万超清双摄，高保真独立音响，支持 WiFi 6.0、ZigBee 3.0、Bluetooth 5.0 无线协议等一系列豪华配置，也为交互体验提供了全能支持。

云图 WingtoSpace，是一套基于 “AR/VR/MR” 及 “BIM” 技术的 3D 云设计与服务软件，汇集 “渠道商/用户/设备/数据” 的全方位管理，通过销售管理、方案设计与呈现、施工管理、售后管理四大模块，打通智能家居 “订制设计-全景体验-精准报价-精细施工-规范运维” 全链路，提供智能家居全生命周期一体化解决方案。