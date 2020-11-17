11 月 13 日，由雪球举办的第八届 “雪球嘉年华” 正式启动报名。作为雪球每年规模最大、投资行业最具影响力的年度盛典，2020 雪球嘉年华将于 12 月 5 日在深圳拉开帷幕。

2020 雪球嘉年华以 “与财富同行，与知己共赢” 为主题，汇聚百余位上市公司领袖、顶尖投资机构专家、主流媒体以及雪球内最具影响力人气用户，将与千万投资者展开思想碰撞，共议财富管理精要，纵论未来投资大势，内容涵盖财富和价值理念、全球经济形势、热门行业分析、私募与公募基金、未来的投资机遇等众多方面。

“芯片行情能否重燃”“新能车市场发展与投资”“寻找互联网十倍股”“地产股还有机会吗”“中国医药行业的战略新机”……面对 2020 年跌宕起伏的全球形势以及机遇与挑战并存的中国经济，行业风口板块成为本届嘉年华的热点议题。届时来自机构、证券的首席经济学家、首席分析师将在嘉年华现场，带来最前沿的研究成果与市场前瞻。

“当下 A 股市场的风险与机遇”“指数基金投资策略”“普通投资者如何进行基金配置”“未来市场投资策略”……由雪球超人气用户、知名经济学家、知名企业高管、明星私募基金经理组成的投资明星嘉宾团，将从股市、基金、资产等多个维度把脉核心资产行情，聚焦财富管理发展趋势，探讨投资策略与方法论，发掘未来投资新机遇。除主题演讲、圆桌会议等环节外，为鼓励社区创作者，帮助投资者探寻行业优秀投资企业，雪球还将于雪球之夜颁出包含年度最具影响力用户、年度十大新锐等众多奖项，并发布十周年名人堂、私募基金以及公募基金等年度榜单。

“十年磨一剑”，第八届 “雪球嘉年华” 恰逢雪球成立十年之际。十年来，雪球一直致力于为中国投资者提供跨市场、跨品种的免费实时行情资讯，专业优质的互动交流和便捷高效的交易服务，受到了超过 3800 万用户的青睐。作为国内领先的金融科技企业和中国投资者重要的投资交流交易平台，雪球为了更好的帮助和服务投资者，一直以来不断完善平台内容，提升服务质量，向着 “中国人首选的在线财富管理平台” 的愿景前进。

为不断打造全国投资者链路，十年间雪球嘉年华已走过北京、上海、广州等多座城市。2020 年雪球嘉年华再次走进深圳，活动报名现已全面启动。每一位参与报名的投资者都有机会亲临嘉年华现场，与雪球人气用户、投资达人、知名企业高管、明星私募基金经理结为知己，共同探寻财富管理的未来。