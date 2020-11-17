欢聚集团发布了 2020 年第三季度财报。该公司第三季度净收入为 62.864 亿元（9.259 亿美元），同比增长 36.1%；净利润为 23.032 亿元（3.392 亿美元），2019 年同期为 6180 万元。非美国通用会计准则下，净利润为 8.094 亿元（1.192 亿美元），2019 年同期为 4.934 亿元。

第三季度，欢聚集团全球平均移动端月活跃用户同比下滑 4.0% 至 3.901 亿，上年同期为 4.063 亿。Likee（此前的 Like）平均移动端月活跃用户同比增长 3.8% 至 1.040 亿，2019 年同期为 1.002 亿。

2020 年第三季度，欢聚集团全球直播服务的移动端月活跃用户同比下滑 2.3% 至 9200 万，2019 年同期为 9410 万。其中，YY 直播 4130 万，同比增长 3.4%；中国以外为 5070 万，包括来自于 Bigo live 的 2800 万，同比增长 27.7%；以及来自 Hago 的 2270 万，同比下滑 29.7%。

YY 的总付费用户数同比下降 4.7% 至 410 万，2019 年同期为 430 万。该公司称这主要是受到了疫情的影响。

欢聚集团已经与百度签署最终约束性协议，百度全资收购欢聚集团国内直播业务 YY 直播，总交易金额约为 36 亿美元，交易预期将于 2021 年上半年完成交割。