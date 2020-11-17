爱奇艺发布了 2020 财年第三季度未经审计财报。该公司第三季度总营收为人民币 72 亿元（约合 11 亿美元），同比下降 3%；净亏损为人民币 12 亿元（约合 1.73 亿美元），相比之下去年同期净亏损为人民币 37 亿元，同比大幅收窄。

爱奇艺第三季度会员服务营收为人民币 40 亿元（约合 5.855 亿美元），同比增长 7%；在线广告服务营收为人民币 18 亿元（约合 2.710 亿美元），同比下降 11%。

截至 2020 年 9 月 30 日，爱奇艺的总订阅会员人数为 1.048 亿人，相比之下截至 2019 年 9 月 30 日为 1.058 亿人。截至 2020 年 9 月 30 日，爱奇艺的总订阅会员人数中 99.5% 都是付费订阅会员。

相关：爱奇艺上调会员定价，9 年以来首次

“我们的业务在第三季度表现良好，符合我们的总体预期。” 爱奇艺创始人、董事兼首席执行官龚宇表示，“尽管今年市场波动很大，但我们实施了包括推出主题剧场和升级会员组合在内的许多策略，更好地服务我们的用户。迷雾剧场无论是在口碑还是在投资回报率方面都取得了显著的成功。在未来几个季度，我们可能会继续看到订阅会员规模的波动。然而，我们相信这期间收获的宝贵市场经验，将增强我们在内容创作和技术创新方面的能力，帮助我们更好地抓住未来的商机。”

爱奇艺首席财务官王晓东表示：“我们的广告营收比上一季度增长了 16％，同时连续两个季度净亏损率同比实现明显收窄。我们始终持续致力于探索多样化的内容和具有更高投资回报率的创新产品。与此同时，在这个充满挑战的时期，我们也更为谨慎与有效地控制开支。从长远看，我们相信这些努力会帮助我们实现未来稳定增长。”

爱奇艺预计 2020 财年第四季度净营收将达人民币 72.8 亿元（约合 10.7 亿美元）到人民币 77.3 亿元（约合 11.4 亿美元）之间，同比下降 3% 到增长 3%。