京东发布了 2020 年第三季度财报。该公司第三季度净营收为 1742 亿元人民币（约合 257 亿美元），同比增长 29.2%；归属于普通股股东的净利润为 76 亿元（约合 11 亿美元），而上年同期为人民币 6 亿元；基于非美国通用会计准则，归属于普通股股东的净利润为人民币 56 亿元（约合 8 亿美元），同比增长 80.1%。

截至 2020 年 9 月 30 日，京东过去 12 个月的活跃用户数为 4.416 亿，同比增长 32.1%，一年净增了 1 亿多活跃用户。截至 10 月份，京东 PLUS 会员数已突破 2000 万。

截至 2020 年 9 月 30 日，京东物流运营超过 800 个仓库。包含京东物流管理的云仓面积在内，京东物流仓储总面积约 2000 万平方米。

根据财报数据，京东第三季度京东零售收入 1633 亿元，同比增长 26.91%；新业务收入 109.67 亿元，同比增长 86.39%。

“如今，中国正逐步从新冠疫情的影响中走出，我们很高兴地看到，依托于京东在线上和线下的供应链基础设施，我们的商业合作伙伴得以迅速从疫情中恢复。京东的品牌形象也更加深入人心，过去一年中新增超 1 亿活跃用户。” 京东集团董事会主席兼首席执行官刘强东先生表示，“面对新冠疫情带来的各种不确定性，京东本季度积极扩大就业规模，确保持续为用户提供优质的购物体验，同时更好地服务于商业伙伴。我们期待，京东将继续发挥供应链技术的领先优势，不断将数字技术与实体经济深度融合，回馈社会。”