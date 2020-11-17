OPPO 今日发布了一款全新的 X 2021 卷轴屏概念机，再度体现了 OPPO 的技术积累和突破。

其采用了 Roll Motor 动力总成。也就是在机身内部，放入恒力电机，以均衡的作用力驱动屏幕伸缩。机身一侧直径为 6.8mm 的滑轮卷轴，让屏幕始终沿着卷轴平缓滑动。经过大量实测，发现屏幕以这个直径进行弯曲，几乎不会产生任何折痕。

采用了双矩阵嵌入式离合结构。屏幕展开时，支撑板一分为二同步滑出；两段支撑板之间，通过精密的工艺实现 0 段差。不仅能对屏幕有足够的支撑，而且确保屏幕展开后，左右两侧完全平整，没有任何 “过渡” 痕迹。

此外，还有屏幕动态区骨架叠层技术。既提升屏幕的强度，又同时不额外增加屏幕的弯曲回弹力，叠层最薄只有 0.1mm。从侧面看，骨架叠层就像坦克履带一样，牢固地保护屏幕。

另外，还具备多种切换模式。看视频的时候，不管是 16:9 还是 4:3 的画面，匹配合适尺寸，都可以获得全屏无黑边的观看体验。阅读的时候，屏幕伸展到接近电子书的尺寸，让阅读体验非常舒适。横屏玩游戏的时候，收到一条信息，手机可以保留完整的游戏画面，展开之后的区域可以用来完整地显示消息对话框，甚至可以在游戏间隙直接回复信息。

OPPO X 2021 展现了 OPPO 在未来终端形态上一贯的领先探索，相比于固定屏幕尺寸的折叠屏，卷轴屏可在最小和最大尺寸之间实现无级调节。卷轴屏的出现，将为手机娱乐、游戏、观影等体验带来更多可能。