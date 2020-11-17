2020 年 11 月 16 日，主题为 “创新思，享未来” 的中国 Unity 线上技术大会在北京正式拉开帷幕，Unity 总裁兼首席执行官 John Riccitiello、大中华区总裁兼全球资深副总裁张俊波，以及全球产品管理副总裁 Andrew Bowell，全球资深副总裁 Dave Rhodes 等高管在主题演讲中与线上观众分享了 Unity 全球和中国业务发展策略，最新成熟技术及 2021 年技术路线图等内容，并发布了 Made with Unity 中国榜单 2020 年度奖项最终获奖名单。

在主题演讲中，Unity 正式宣布 MARS、ArtEngine、Plastic SCM 等全新技术产品落地中国，并讲述了 Unity 实时 3D 技术与解决方案如何驱动更多行业领域的变革与创新。

Unity 新产品迭代，硬核技术落地中国

保持技术领先性和提供完整的服务是 Unity 一直以来的核心驱动力。围绕创作和运营两大核心业务，Unity 今年推出了一系列新产品和技术来更好地支持开发者。Unity 全球产品管理副总裁 Andrew Bowell 在大会开幕式暨主题演讲中，带来了 Unity 2020 年成熟技术的介绍，及全新技术展望：

Unity MARS（Mixed and Augmented Reality Studio）是业内首款智能化 MR 及 AR 内容创作工具，让跨行业的创作者能无缝创作 AR/MR 体验。使用 Unity MARS 创建的体验可以完全与周边的现实世界进行交互，支持任何位置、任何数据类型。而且，MARS 可以让开发者模拟 AR/MR 最终呈现在终端用户的场景，创作出 “所见即所得” 的 AR/MR 体验。

ArtEngine能够借助强大的 AI 辅助功能创建逼真的数字艺术内容，它免去了材质创作工作中冗繁、琐碎的部分，例如将照片转换为基于物理渲染的材质（PBR）、增强分辨率、去模糊、接缝消除、平整和配色等等，帮助艺术家节省大量用于解决技术难题的时间，从而更能聚焦于艺术创意本身。

Plastic SCM是一款全球顶级的版本控制工具，专注于优化团队协作效率并简化工作流，适用于各种规模的团队和项目。该软件带有丰富的功能集，控制更深入、架构更灵活，可以处理体量巨大的代码库、二进制文件。Plastic SCM 在各行业已经有了广泛的应用，包括游戏、汽车、制造、零售和家用电器等。

展望 2021 年，Unity 还将围绕可视化编程、DOTS 以及渲染管线升级等方面，升级核心产品体系，不断扩展成为一站式内容开发和运营平台。

实时 3D技术突破次元壁，赋能更多工业领域

随着工具链的日臻完善，越来越多的制造、汽车、工程建设、轨道交通等行业发掘出 Unity 功能与其行业需求的结合点，实时 3D 技术早已突破次元壁，在多个非游戏领域发挥着不可或缺的作用。

根据调研公司 Forrester 今年 4 月发布的一项研究， 55% 的制造业和 AEC 行业（建筑、工程和施工）公司计划在未来两年内，使用包括虚拟现实（VR）和增强现实（AR）在内的实时 3D 技术。同时，鉴于目前仅有 19% 的受访公司正在创建 VR/AR 相关的虚拟体验，实时 3D 技术的技术采用率正逐步走向变革的临界点。

比如，广汽本田第四代飞度借助 Unity 云渲染技术打造了一场 3D 交互虚拟游戏发布会，不仅给观众提供了精致的虚拟世界、逼真的新车模型和身临其境般的试驾体验，而且在 PC 和移动端都只需几秒钟即可打开，带来更加流畅、沉浸式的体验。此应用在昨晚的颁奖中荣获了 Made with Unity 中国榜单 2020 年度最佳工业应用奖。

此外，Unity 近期还与海尔智能研究院携手，在海尔卡奥斯 COSMOPlat 工业互联网平台之上，为其工业解决方案带来在研发、设计、生产、验证等环节的数字孪生优势。比如在使用阶段，制造厂商可基于数字孪生模型进行产线的预测和预警，在数据分析之上，对零件进行预测性维护，或对需要修改的预案进行模拟，在完成测试及维护后，直接上传到实际产线及系统中，达到通过虚拟来控制真实的效果。

Unity 大中华区总裁张俊波表示：“作为全球领先的实时 3D 创作和运营平台，Unity 始终专注于赋能所有创作者，让开发变得简单。很荣幸首次以线上大会的方式与广大开发者近距离沟通交流，共同驱动 3D 技术在未来为各个领域带来创新及变革。我们会继续倾听开发者社区的声音，不断升级技术与服务、优化产品本土化功能，从而提供更加符合中国开发者使用习惯的产品及服务，为开发者提供创作便利，让大家能够专注于产出高品质的作品。”

未来几天，中国 Unity 线上技术大会工业专场将持续带来数字孪生、数字城市、智能网联汽车、XR 和创意营销四大主题演讲。来自青岛海尔工业智能研究院、e-works 数字化企业网、沃尔沃汽车、上海淞泓智能汽车、上海博坤信息技术有限公司等演讲嘉宾也将带来满满干货，共同分享 Unity 技术如何突破各行业边界的相关思考及案例。精彩不断，不容错过！想要收看直播详情，可点击 官网 报名参与，并获取具体 会议日程 。

关于 Unity

Unity 是全球领先的实时 3D 互动内容创作和运营平台。包括游戏开发、美术、建筑、汽车设计、影视动画在内的所有创作者，都能借助 Unity 将他们的创意变成现实。Unity 平台提供一整套完善的软件解决方案，可用于创作、运营和变现任何实时互动的 2D 和 3D 内容，支持平台包括手机、平板电脑、PC、游戏主机、增强现实和虚拟现实设备。公司超过 1800 人规模的研发团队让 Unity 的技术始终保持在世界前沿，同时紧跟合作伙伴迭代，确保在最新的版本和平台上提供优化支持服务。2019 年，基于 Unity 开发的游戏和体验在全球范围内覆盖超过 15 亿台设备，月均下载量超过 30 亿次。