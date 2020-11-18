比亚迪的电动车已经取得了一定的成就，在其业务中变成了一个增长点。但需要认清的一个现实是，现在的燃油车依然占据了极大的市场。而对于很多消费者来说，一下子接受全电动车，可能心里依然放不下电池的疑虑。那么，中间形态的混合动力汽车，就成了比亚迪的卡位点。

上周，比亚迪正式发布全新 DM-i 平台，主打 “超低油耗” 的 DM-i 超级混动技术，将成为比亚迪下一阶段的核心产品，其核心部件之一的全新骁云-插混专用 1.5L 高效发动机也首次亮相。

从技术上来说，比亚迪专门为 DM-i 插电混动技术所开发的发动机，压缩比为 15.5，由此可以推断这应该是一款全新的 1.5L 自然吸气发动机。而该发动机采用了阿特金森循环、冷却 EGR、分体冷却热管理、电动水泵等技术，最大功率为 81kW/6000rpm，峰值扭矩达到 135Nm/4500rpm，压缩比高达 15.5：1，最高热效率达到 43%，符合国六 B 排放标准。

从基本参数来看，比亚迪这款骁云-插混专用 1.5L 高效发动机 6000 转时即可达到 81kW 的最大功率，4500 转时即可达到 135N·m 的最大扭矩，加以电机辅助百公里加速可以达到 7s 级，虽然比不上 DM-p 的 4s 级水平，但也足以超过大多数燃油车。更为关键的是，搭载这套动力系统的车型百公里综合油耗可以做到 4L 以内。

这样的表现，就为其争夺燃油车用户准备了技术基石。这就意味着，搭载比亚迪 DM-i 超级混动技术的车型油耗表现不仅优于巨大多数燃油车型，甚至要优于日系本田和丰田，如果亏电状态下 4L/100km 以内的油耗属实，那么比亚迪未来的车型将会非常具有竞争力。

根据乘联会最新统计数据显示，国内 10 月乘用车市场零售量为 199.2 万辆，同比增长 8.0%，其中新能源乘用车批发销量突破 14.4 万辆，同比增长 119.8%，环比增长 15.9%，插电混动车型的销量为 2.3 万辆，同比增长 58.6%，仅占乘用车总销量的不足 1.2%。

而在插混市场上，比亚迪是毫无疑问的龙头企业之一，根据比亚迪公布的 10 月销量快报，其 10 月插电混动车型销量为 0.71 万辆，虽同比去年大幅下降 51.08%，但以乘联会数据插电混动市场总量计算，比亚迪依旧占据了整个市场份额的近 31%。

随着定位更低的 DM-i 超级混动平台的推出，意味着比亚迪后续的 “DM” 系车型也将分化为两条路线，在原先 DM-p 的基础上，定位更低的 “经济版” 平台 DM-i 对扩大比亚迪的插电混动市场的整体份额有着十分积极的作用。

10 月 27 日，由工业和信息化部装备工业一司指导，中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》正式发布，这份路线图基本上明确了我国汽车行业未来 15 年的技术发展方向。

该路线图明确指出，新能源汽车在 2025 年的时候要占到总销量的 20% 左右，燃料汽车保有量达到 10 万辆；2030 年为 40% 左右；2035 年为 50% 以上，同时氢燃料电池汽车保有量达到 100 万辆。

另外，还指出混动新车在 2025 年要占到传统能源乘用车的 50% 以上；2030 年为 75% 以上；2035 年为 100% 以上。

所以，比亚迪的 DM-i 超级混动技术，将大大提升比亚迪抢夺燃油车市场的能力。在未来的时间里，燃油车的增速将下降，而比亚迪的混动车型，将扮演重要的争夺力量。搭载比亚迪 DM-i 超级混动技术的车型就会在燃油车市场发起” 反攻战 “，加速新能源车替代传统燃油车的步伐。至于明年，混动车型的销量会如何，时间会给我们答案。