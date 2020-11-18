专注于孤独症（自闭症）儿童早期干预康复的大米和小米宣布，已获得数千万美元 C 轮融资。此次融资由奥博资本（OrbiMed）领投，前轮投资方万物资本、浅石创投等机构跟投。华兴资本担任本次融资的独家财务顾问。本次融资将用于推进干预康复产品研发和服务体系建设、智能化解决方案的制定。该公司也将积极履行社会责任，在中小城市建设普惠型线下机构及开展公益培训项目。

大米和小米是创立于深圳的孤独症儿童康复，以及广泛性儿童发育障碍的服务平台。创立六年以来，其已在国内 10 多个城市布局干预康复机构，年服务上万名孤独症儿童，自主培养了 700 余名康复师和治疗师。

此外，大米和小米积累了大量孤独症儿童的康复和社会学数据，在此基础上，公司组织了一个跨孤独症儿童康复、互联网、人工智能、机器学习等多学科合作团队，进行适用于孤独症及发育障碍儿童的干预康复体系研发。2019 年 10 月，大米和小米发布了以改善患儿核心障碍——社交能力为中心的自有知识产权 RICE 康复体系。

据透露，大米和小米已与美国、日本、中国香港、中国台湾等国家和地区的多位专家及多个科研机构合作，并与国内多所高校开始联合培养标准化人才的尝试。2018 年和 2019 年，大米和小米曾先后获得达晨创投、元生创投、万物资本、浅石创投的投资。

大米和小米创始人兼 CEO 姜英爽表示：“中国孤独症人群超千万，其中 14 岁以下儿童群体超过 200 万，国内现有的专业康复机构远不能满足需求。本轮融资完成后，大米和小米将启动 ‘服务百万孤独症儿童家庭’ 的新战略，兼容并蓄国内外先进的干预康复理论和方法，以大数据、机器学习为助力，发展成为儿童成长发育提供优质服务产品的头部公司。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。