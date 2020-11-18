近日，上海迪士尼度假区和怪兽充电共同宣布两家公司达成为期数年的战略联盟协议。怪兽充电将成为上海迪士尼度假区首家且独家共享充电服务官方合作伙伴。游客可在度假区多个地点找到特别设计的怪兽充电共享充电服务租赁点。这些租赁点均以其所在的区域为主题。

怪兽充电将在上海迪士尼度假区安装十余个共享充电服务租赁点，涵盖上海迪士尼乐园和度假区主题酒店。租赁点位置便利易寻，且租赁机器上标有简洁明了的使用说明，以便游客在游园期间充分利用度假区提供的各类电子服务。这些共享充电服务租赁点都经过特别设计，精心融入不同地点的独特主题，例如宝藏湾的巴波萨烧烤、梦幻世界的皮诺丘乡村厨房和明日世界的星露台餐厅，让游客时刻沉浸在原汁原味的迪士尼故事体验中。

上海迪士尼度假区总裁及总经理薛逸骏（Joe Schott）表示：“游客体验对上海迪士尼度假区的成功至关重要，因此，我们不断寻求新颖、创新的方式，持续提升整体游客体验。随着电子设备在游客体验中起到越来越重要的作用，我们很高兴能与怪兽充电共同推出这一全新服务，使我们的游客在游园期间拥有持久充足的电力。”

怪兽充电创始人兼首席执行官蔡光渊表示：“我们很荣幸地宣布与上海迪士尼度假区达成为期数年的战略联盟。凭借可靠、高质量的产品以及标志性的设计，怪兽充电已经成为中国领先的共享充电服务提供商。我们相信，通过这一联盟，无论在上海迪士尼度假区内外，我们都将助力游客打造神奇难忘的回忆。”

新的联盟还将把 “神奇满电” 延伸至上海迪士尼度假区以外的用户。这个冬天，双方共同打造的以 “神奇满电” 为主题的特别活动将把迪士尼主题的共享充电服务带到全国多地。