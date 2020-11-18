国际数据公司（IDC）最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示，2020 年第三季度中国平板电脑市场出货量约 690 万台，同比增长 21.7%。新冠疫情带来的需求增长以及人口普查项目的大单采购，让中国平板电脑市场创下了自 2014 年以来单季最高同比增幅，其中 Slate Tablet（传统直板式平板电脑）出货量约 334 万台，同比下降 11.6%；Detachable Tablet（支持官方键盘平板电脑）出货量约 357 万台，同比增长 87.9%。

IDC 表示，虽然今年第三季度同比增幅再创新高，但是 “缺货” 再次成为中国平板电脑市场的关键字，供货问题限制了各大厂商出货量的更高提升。一方面，2019 年底至 2020 年初，整个行业在做新一年生产规划时，对平板电脑市场前景持谨慎态度，但始料未及的 “新冠疫情” 促使了平板电脑市场需求爆发，相比之下，全年整个供应链相关的产能相对不足；另一方面，海外市场需求的持续强势，也是造成国内市场缺货的原因之一。

IDC 认为，目前中国平板电脑市场的缺货状态至少会持续到 2020 年结束。后续随着商用市场大单采购的结束，疫情推动的在线教育和休闲娱乐需求趋于稳定以及新一年行业规划的调整，预计产业链供应问题将会从 2021 年第一季度后半段逐步得到缓解，下半年恢复正常。

三季度平板商用市场出货开始反弹。商用市场出货量约 16 2 万台，同比增长 29.5%。政府人口普查项目和教育行业进入出货高峰期，分别同比增长 737.0% 和 42.2%，不但弥补了企业采购低迷的现状，更拉动了整体商用市场的增长。但是供货问题使得部分出货延迟到下个季度。

三季度平板消费市场出货延续增长。消费市场出货约 52 8 万台，同比增长 19.5%，但环比下降 5.9%。相比疫情之前，在线教育等新的学习方式使得教育已经成为平板电脑的重要使用场景，然而消费市场需求较疫情高峰期间已有明显回落。虽然供货问题使得消费市场出货量同样低于预期，但市面上货源基本充足，只有部分机型处于缺货状态，且渠道补货弥补了渠道出货量不足的问题，因此并未出现疫情期间 “一机难求” 的局面。值得关注的是，随着促销季的临近，预计下一季度消费市场一些畅销机型缺货现象会有所加剧。

2020 年第三季度中国平板电脑市场主要厂商概览： 华为：再次出货第一。三季度华为平板出货量约为 260 万台，同比增长 22.9%，市场份额占比 37.7%。虽然遭受了美国政府制裁的严重阻碍，华为依然凭借微弱优势再次成为中国平板电脑市场出货第一。如果没有各种外部不利因素的影响，华为的出货量必然会达到更高量级。从长远来看，芯片和其它零配件的缺乏，还是会制约华为的进一步发展，即便短期内尚可凭借提前准备的元器件以及内部调整来保证一定出货，但长期来看不容乐观。未来不管外部限制是否会有缓和，全方位提升自身研发能力并寻找合适的国产化替代方案，才应是华为最主要的发展方向。 苹果：新品开始发力。三季度苹果 iPad 出货量约为 259 万台，同比增长 35.0%，占据 37.5% 的市场份额。供应链缺货问题同样使得苹果的出货量未能达到预期。疫情引发的教育和娱乐需求，以及暑期教育优惠活动的促销，使得 iPad 依然是消费市场最受欢迎的平板电脑。虽然新款入门级产品 iPad 2020 发布较晚，但是凭借芯片的重要升级，弥补了上一代产品最为诟病的弱点，发布伊始就受到了市场的欢迎。随着下个季度 iPad 2020 的 出货量进一步提升，新款 iPad Air 也会开始出货，苹果将会继续保持大幅增长。 联想：同比增幅最大。三季度联想平板出货量约为 32 万台，同比增长 42.1%，出货量市场份额占比 4.6%。由于政府在人口普查项目中采购联想平板的数量高于预期，联想在头部厂商中同比增幅最大。未来季度，新款安卓旗舰产品小新 Pad Pro 和小新 Pad 的上市，联想有望在消费市场获得明显提升。 微软：延续增长趋势。三季度微软平板产品出货量约为 17 万台，同比增长 23.3%，出货量市场份额占比 2.4%。凭借生产力工具属性，以及更偏向 PC 的使用体验，随着轻薄笔记本的增长趋势，微软 Surface 会持续受到市场欢迎，并延续增长趋势。 值得注意的是，虽然主要聚焦于海外市场，但 TCL 在 2020 年第三季度全球平板电脑市场也实现了高达 290.1% 的同比增幅，在前十大厂商中增幅最大。

IDC 认为，随着 “缺货” 再次成为中国平板电脑市场的关键字，一定程度证明了平板电脑一改前几年的颓势，重新获得了消费者的认可。2020 年新冠疫情的爆发，促进了人们向新的办公和学习方式的转变，在家办公和在线教育已经成为新的常态；同时，消费者对于平板电脑这几年的发展进步和技术升级有了新的认识，因此不管在影音娱乐，还是学习办公，甚至外观颜色，现在的平板电脑的使用场景和使用频率都比疫情之前有了显著提高。2020 年新冠疫情引起的平板电脑的热销并不会是昙花一现，由这个契机而引发的在线学习和日常娱乐使用率的提升，将帮助平板电脑在未来几年获得比以前更多的市场需求。