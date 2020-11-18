正式发布全新的手机操作系统——OriginOS。OriginOS 把 “本原做设计，设计为本原” 作为原则，把用户熟悉的元素和惊喜的设计重新组合，不夸大功能、不忽视细节，创造极致的体验。

OriginOS 首创了全新的桌面架构体系 “华容网格”，重新排布桌面元素，比过去更加整齐、高效。在新的桌面体系下，“原子组件” 能够从最小的桌面单位出发，决定通知内容的呈现方式和系统功能的交互方式。在 OriginOS 的全新架构中，通知体系重新进化，在不同时间，帮助用户提取核心信息；与此同时，音乐等常用功能的交互逻辑也被整合、提取、浓缩，聚焦到最核心的功能体验。

OriginOS 推出了 “变形器” 功能，提供不同的视窗风格和图标风格，满足不同用户群体的审美需求。用户简单选择，就能拥有个性化的 OriginOS 创新桌面，并且可以 “一键穿越”，回归传统桌面。差异化的场景和视觉风格能够适应不同的用户群体以及不同的场合，彰显个性。

“交互池” 则为系统交互提供了新的思路和可能。从操作手势、控制中心呼出位置到系统导航方式，只要是用户熟悉且喜欢的交互方式，OriginOS 都能组合、重现，并且每一种组合都不会造成操作上的混乱。“超级卡包” 则从生活的角度，进一步简化了交互的流程，在桌面、APP 或锁屏界面，用户都可以滑出自己的卡包，使用扫一扫、付款码、乘车码等功能，更加便利。

大家往往认为，手里的屏幕里只有冰冷的功能和信息，但 OriginOS 把生活的温度和感知带进了屏幕。“原景视窗” 成为了手机和现实世界之间搭的桥梁，在不影响主屏操作的情况下，用户可以感受到与外界同步的天气和环境变化。