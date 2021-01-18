近日，致力于构建软件定义的边缘云 PaaS 平台公司秒如科技宣布完成数千万人民币天使轮融资，由高瓴创投投资。该公司于 2020 年 7 月获得数百万元种子轮融资。

秒如科技成立于 2019 年，核心产品是软件定义的边缘云 PaaS 平台，为全球客户提供开放统一、透明简单、高度自动化的边缘云分布式基础设施，并且依托于底层 PaaS 平台构建上层面向边缘的 SaaS 服务。

秒如科技的核心技术依托创新性的 ElasticEdge、EdgeTurbo、DataCube 等面向边缘原生的边缘云技术，不同于传统厂商利用开源框架，秒如科技选择独立开发但灵活性和未来扩展性更强的技术路线，推出超轻量化边缘云基础设施平台，该平台支持百万级轻量容器化/虚拟化资源的混合编排，千万级海量应用管理和调度。

秒如科技创始人冯黎表示：“为客户提供开放统一、透明简单、高度自动化的边缘云分布式基础设施，成为面向全球的世界级边缘云服务商，是创立秒如科技坚定的信念”。对于本轮融资资金，将主要用于优秀人才的引进和边缘云 PaaS 平台产品矩阵的拓展，秒如科技将在未来三到五年不断开发面向边缘原生的边缘云 PaaS 平台的整个产品矩阵，将复杂的边缘 IT 基础设施简单化、自动化、智能化地提供给客户，为客户提供面向全球分布的边缘云基础设施平台服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。