2020 年是动荡的一年，尽管受到新冠疫情的打击，美股标普 500 指数仍上涨了 16.3%，道指上涨了 7.2%，纳斯达克指数飙升了 43.6%，这是该指数自 2009 年以来最大的年度涨幅。

中概股也交出了 2020 年的成绩单。回首 2020 年全年，中概股的表现仍然强劲，衡量中概股表现的纽约梅隆银行中国 ADR 指数 2020 年上涨 28.89%，跑赢标普 500 指数（同期涨幅为 16.3%）。

其中，科技股和非必需消费品是美股 2020 年表现最好的类股。

那么，远赴重洋在美上市的科技中概股们在 2020 年的表现如何？一起来盘点一下科技中概股在这一年起起伏伏的商业故事。

科技和消费成为中概股的门面担当

尽管面对越来越收紧的政策、新冠疫情对全球经济的冲击，2020 年中概股整体上仍然基本保持了活跃——2020 年在美股成功上市的企业数量与 2019 年持平，达到了 37 家。

目前，中概股中行业分布仍然以高科技技术企业占主导，在美股上市的 265 家中概股中有 75 家属于 “可选消费” 市场（包括阿里、京东等电商，蔚来、理想、小鹏等新能源车企，在线教育机构等），有 69 家属于信息技术行业。科技、互联网领域的企业占据了美股中概股的 55%，可谓是中概股的门面担当。

那些跑赢纳指的科技中概股

2020 年全年，纳斯达克指数飙升了 43.6%。相比较之下，哪些科技中概股跑赢了纳指？哪些拖了后腿？

据动点科技统计，2020 年（或从 2020 年 IPO 起算）涨幅高于纳斯达克指数的科技中概股数量大概为 22 家。蔚来、拼多多、哔哩哔哩、京东、小鹏汽车、跟谁学等多只股票在 2020 年实现股价翻倍以上上涨。

令人感到意外的是，拿下中概股 2020 年度涨幅榜第一位置的是一家叫比特数字的公司，年涨幅达到了 5382.98%。

根据公开资料，比特数字原为 “点牛金融”，是一家新型互联网金融信息服务平台。据悉，自 2020 年 1 月起，该公司主营业务开始转型为主要从事区块链以及其他数字资产的衍生业务，公司业务的转型也是其股价上涨的主要原因。

不过，2021 年以来，比特数字的股价一直在下跌，截至 1 月 15 日已经相对最高点跌去了近一半。1 月 11 日，J Capital Research(以下简称 “JCAP”) 发布报告沽空中概股比特数字 (BTBT.US)。JCAP 指出，比特数字通过其 P2P 业务非法集资 4200 万美元。此外，公司宣布投资了 1880 万美元的挖矿业务实为骗局。

年度涨幅榜第二位的蔚来则是过去一年的明星中概股。2020 年年初时蔚来股价还在 4 美元附近，2020 年 5 月下旬，蔚来股价开始飙升。之后的 6 个月时间内，蔚来从 3.27 美元涨至 48.74 美元，期间涨幅超 1112%。同为新能源汽车中概股的理想汽车和小鹏汽车 2020 年涨势同样强劲，小鹏汽车实现股价年内翻倍，理想实现 75% 以上增长。

拼多多和 bilibili是去年传统赛道中崛起的新势力黑马。拼多多今年年内实现超过370% 的增长，市值跻身前列。拼多多靠 4 年来在下沉市场的积淀，疫情之下，主打低价日用品、农产品的定位实现了爆发增长，截至 2020 年 Q3 月活跃用户增至 7.313 亿，成为电商格局的重要一级。

Bilibili 的 2020 年关键词是“破圈”。跨年晚会、《后浪》视频、卫星上天……一次一次占据舆论暴风眼。B 站 MAU 从 2019 年第四季度末的 1.3 亿增长到 2020 年第三季度末的 1.97 亿，2020 年前九个月营业利润实现翻倍增长。随着 B 站从二次元基地变为 “你感兴趣的都在 B 站”。这一年，投资人也开始认可 B 站的故事，股价年涨幅超过 360%。

另一个受到关注的是在线教育。由于疫情原因，在线教育机构纷纷砸出巨额补贴争夺用户，虽然基本都在亏损状态，但资本依然相信在这个赛道可以跑出绝对巨头。无忧英语涨超 176%，跟谁学在 12 份做空报告的压力下仍一路上涨，股价最高时接近年初的 7 倍，最终年涨幅达到 137%。好未来在过去一年也上涨近 50%。有道也上涨了 88%。

京东在这一年的爆发同样惊人，2020 年京东的股价上涨了 150%，相比较之下，阿里巴巴只上涨了 9.73 %。

那些遭遇寒冬的中概股公司

2020 年，长租公寓市场步入寒冬，青客公寓和蛋壳公寓两家头部企业先后遭遇资金危机，让长租公寓的商业逻辑备受质疑。

2020 年 1 月上市以来，蛋壳公寓负面消息接连不断。6 月，创始人兼 CEO 高靖被有关部门带走。10 月，蛋壳公寓开始全国性爆雷，房东收不回租金，租客被赶出家门。上市之后的一年，蛋壳股价跌去近八成。目前，蛋壳已经下架了所有房源，公司和股价的命运堪忧。

在疫情冲击下现金流出现问题还有青客，青客股价在 2020 年 12 月 30 日创新低 2.76 美元，较发行价 17 美元下跌了 83.8%。

趣店、小赢科技、微贷网暴跌的背后，是互联网金融的退潮。曾几何时，互联网金融市场可谓风起云涌，全国几千家公司涌现。如今大潮退去，中概股的十几家互金企业苦苦求生，除了业绩惨淡，股价也已经跌破上市发行价。

同属教育赛道的流利说则没有跟谁学们那样的好运。流利说于 2018 年 9 月在美上市，以 12.5 美元/股的价格公开发行，而在 2020 年底流利说的股价仅为 1.52 美元，市值缩水近九成。与网易有道、跟谁学不同的是，流利说与 51Talk 的领域相对垂直，主要聚焦在线英语教育。不过，流利说的营收仅为 51Talk 的一半，利润水平也远不如 51Talk。如今的流利说付费用户数近乎腰斩，盈利遥遥无期。

中国 UGC 模式音频社区荔枝在 2020 年 1 月上市，达到股价历史高点每股 15.25 美元后开始暴跌，陷入了股价长期下跌的颓势。如今的荔枝仍面临着付费用户占比不足 1%、付费转化偏低等压力和挑战。

遭遇经营危机的还有二手车平台优信。2020 年 12 月，根据媒体报道，优信将关闭多个货源城市，最终只留下 30 个左右，同时，还将关闭包括邢台、东莞等 40 余个交付城市，并加快将部分业务向西安转移。作为二手车电商行业内的昔日老大。2015 年优信二手车的成交量曾占 B2C 模式成交量的 90.5%，占 2C 市场整体成交量的 78.1%。但从 2016 年起，优信亏损持续扩大，到 2019 年底累计净亏损超过 75 亿元。今年优信的处境更加艰难，其业绩已经进一步跌至冰点。2018 年在纳斯达克上市，首发价格 9 美元，而到 2020 年底，优信的股价仅剩 0.87美元，跌去了九成。

趣头条、拼多多和快手被称为 “下沉市场三大巨头”。通过看新闻赚钱模式吸引了一大批四五线城市的用户。一直以来，趣头条的运作模式也饱受争议。其平台曾存在虚假广告内容，在 2020 年趣头条也被约谈整改，股价也开启了长达一年多的下跌模式。到了 2020 年末趣头条的股价跌至 1.5 美元附近，市值较上市之初蒸发了 90% 以上。

风云激荡的 2020 年已经过去，希望在接下来的 2021 年，科技中概股们仍能乘风破浪！