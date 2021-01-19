近日，全球跨境电商一站式服务平台店小秘宣布完成 1.5 亿元人民币 B 轮融资，本轮融资由 GGV 纪源资本和鼎晖投资联合领投，昆仑资本跟投。本轮所融资金将被用于产品研发、市场拓展和人才招募。

店小秘创始人兼 CEO 杜建银表示：“我们致力于让 ‘买全球、卖全球’ 变的更简单。店小秘以电商软件为依托，深度链接仓储、物流、金融、供应链等服务，让卖家只关注于线上运营即可，让全球跨境生意变的更简单。”

深圳店小秘网络科技有限公司成立于 2014 年，是一家 B2C 出口电商卖家一站式服务平台，旗下的 “店小秘” 是一款针对中小卖家的跨平台电商 ERP 工具，帮助卖家与 Amazon、 eBay、Wish、AliExpress、Shopee、Shopify 等全球 32 家电商平台、数百家物流商及海外仓实现技术对接，年处理的订单交易金额超 1500 亿人民币，拥有近 70 万的全球注册用户。

此外，该公司基于核心产品店小秘，不断延展业务边界，发展了针对大卖家市场的 Amazon 专用工具 “赛狐”、针对东南亚本土电商工具 “BigSeller”，并推出共享国内仓 “小秘云仓”、全球物流轨迹查询系统 “Trackdog ” 等新产品，布局全球化，探索各类电商卖家增值服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。