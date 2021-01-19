生鲜冷链物流平台鲜生活完成 6 亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由 Longfor Capital（LFC）、中金资本旗下中金启泓基金、远东宏信旗下周济同历等资本投资。泰合资本担任独家财务顾问。

鲜生活成立于 2016 年，是新希望集团旗下消费产业投资控股平台草根知本打造的一家全网冷链食品通路服务公司，为餐饮企业、生鲜零售企业、生鲜食品生产贸易企业提供从源头到门店的仓干配服务。鲜生活从生鲜冷链仓配切入供应链服务，通过自建+并购模式，构建了生鲜冷链物流的核心能力。

鲜生活冷链借助集团内部订单和外部业务积累，快速且经济地搭建起覆盖全国的冷链网络，全面支撑仓干配业务落地，目前已经服务了餐饮、零售、工贸等行业客户，能满足其全国性的供应链服务需求。同时，公司高度重视数字化能力，旗下智慧物流平台 “运荔枝” 已经成为中国冷链物流行业的信息基础设施之一。运荔枝平台实现了订单生命全周期数字化闭环管理，通过在线下单，自动调度、全程追踪、电子签收、系统对账、在线支付、实时报表等功能向客户提供便捷、安全、可视的 24 小时全流程在线管控体验，通过信息化、数字化、智能化技术和设备赋能冷链运输。2020 年，平台已经链接冷链车辆超 4.5 万台，服务范围覆盖全国大中型主要城市。

本轮融资后，鲜生活将以 “科技+资本” 双轮驱动为核心，提升冷链物流运营效率，淬炼服务体系标准，聚合创业人才团队，倾力打造综合型数字化生鲜供应链交付平台，为产业上下游企业赋能，践行 “为耕者谋利，为食者造福” 的新责任，努力构建冷链物流行业新生态。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。