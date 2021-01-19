一无所有时 all in 的腾讯成为中国即时通讯市场的老大；天使轮入局的蓝月亮 “先亏后盈” 收入六年翻 10 倍；任性给只要 7500 万美元的京东烧了 3 亿美金；500 亿入股被唱衰的 “鞋王” 百丽…… 这个看似不按常理出牌却每次都赌对了的机构就是高瓴资本。

今天，高瓴资本已成为一级市场的布局风向标，每个季度的持仓情况都会影响二级市场的风向。全国几十家头部互联网公司背后都有高瓴资本的支撑，高瓴亲手缔造了风投领域百发百中的传说，被誉为资本界的巴菲特。

如何做到精准出手？怎样平衡机构的规模效应与投资风险？1 月 18 日，高瓴资本创始人、CEO 张磊现身亚洲金融论坛，分享了自己的过往经历，探讨了疫情新常态下的投资机遇和挑战，并预测了未来 5~10 年的投资趋势。

跳出理论模型，思考商业的核心

如今，中国正面临独一无二的发展机遇：城市化、工业化和信息化同步发展。正如 JPMorgan、卡内基的合作一样，中国的创新也在不同的产业推动了价值的创造，张磊表示，高瓴就是通过投资在推动价值创造。

目前，高瓴已形成了一个拥有 350 余名投资和运营专业人士的团队，正在帮助组合的企业做数字化转型和不同的创新改革。张磊自豪地表示，有很多年轻人才在高瓴发挥潜能，他们诚实、好奇、独立、有团队精神和体育精神。这些年轻人在投资、交易、投资组合等领域有多年工作经验，正在帮助高瓴创造价值。

张磊回忆，MBA 毕业后无法在华尔街找到工作，一张白纸的他去了耶鲁大学的资金管理部门，在那里负责了不同的资产，这让他可以非常长远地思考投资。

“我最自豪的是可以成为别人的良师益友。” 通过让年轻人更好地发挥长处，帮助其在投资分析、交易分析、融资、价值创造和数字化转型等领域发光发热，使张磊感到满足。

此外，高瓴也帮助多家投资机构培育人才，打造了一个人才教育的生态。张磊和高瓴资本的荣誉主席共同创立了一个价值投资的学院，让一些可能会成为高瓴的竞争对手的年轻人学习何为长期的价值投资，使不同投资机构的人才共同合作。

在谈到对年轻人做投资的建议时，张磊表示，在商学院学习的很多模型、理论，不同的驱动力、分析工具使得人们下意识地有趋同的思维。抛开这些，年轻人需要问自己：这些模型的核心是什么？这些人是谁？我们的动机是什么？人们如何让企业成功？

“自己做分析的时候，我常会鼓励人们思考人、业务、环境、组织，最最重要的是要严谨地思考。”

重仓医疗，看好云科技、企业服务

对于未来 10~15 年的投资风口，张磊表示看好医疗、云端科技、企业服务。

他认为，医疗方面的创新刚刚开始，有了生命科技、人工智能和云计算技术，医疗系统将全面改革。新冠疫情、疫苗、出院疗养等都给医疗板块带来了新的机会。高瓴资本在医疗板块的投入是最大的，有一个专门的内部团队来负责医疗板块。

“目前，我们尚处于商业服务生产力云基建的开端。” 医疗科技、云科技、企业服务仍是新兴产业，一些基础设施还未完善，但就像消费互联网的发展和普及一样，张磊相信以医疗和企业服务为代表的产业互联网也有同样的趋势。

投资环境日新月异，张磊表示，投资机构所面临的困难依然是缺乏相当数量的专业人才来增加投资价值，确保企业家可以获得所需要的有价值的信息。

今天，行业倡导责任投资、多元、包容的投资理念。高瓴资本致力于长期价值投资，倾向于用科技来协助商业的创新，在高瓴投资的很多医疗项目中都可以找到这样的例子。

张磊强调，把科技跟非常好的管理能力相结合，管理者可以从科技中学习并在实业中运用。张磊表示，高瓴很幸运，投资的公司管理层都非常愿意学习、有干劲、且乐于尝试新科技。

张磊透露，高瓴资本 52% 的高管都是女性，“如果我们可以为所有的人才去赋权，让他们真正地发挥潜力，对高瓴、对我们投资的公司、对我们的投资者都是非常好的事情。”

做时间的朋友，用平和的心态投资

张磊表示，在不同的投资机会、投资方法面前，首先要选择跟你的生活方式相适应的投资风格。“而我选择用长期的眼光和平和的心态来投资。”

张磊对高瓴内部的投资团队也贯彻了这一点，在每一次投资决策中，张磊都会思考，“时间到底是我的朋友还是敌人？”

高瓴在业界以专注长期投资著称，张磊表示，“一些项目虽然可以在短期内拿到回报，但难点在于选择投入和退出的时间点。但如果所投的项目不论市场顺逆都可以安心持有，那么时间就是你的朋友了。”

“经得起时间的考验和经济的顺逆” 是高瓴寻找投资项目的标准，精明的公司管理层与所有者以及经营的方式也很重要，高瓴花时间寻找的就是这些认同自身处世哲学的人和公司。

在打造公司文化方面，张磊表示，在公司规模增长的同时，高瓴也花费了很长时间来打造一个员工共同学习的环境，“永远准备好且愿意去学习新事物，每天的学习会让你产生新的看法、对人有新的认识。” 这也便于高瓴从长期表现来评估员工的价值。

张磊认为，企业文化不是写一本书就可以解决的问题，因为人们关注的是行动而非话语。高瓴资本长期加码公益教育，协助筹措资金建立西湖大学和免费职业学校、设立高瓴奖学金，高瓴的很多员工也自愿亲身参与到教学活动中。