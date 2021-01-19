近日，原能集团旗下原能细胞医学技术有限公司 Origincell Therapeutics（下称 “原能医学”）宣布完成超过 2 亿元人民币的 A 轮融资。本轮融资由浦东科创、张江科投和沂景资本联合领投，原有股东方启明创投，及建发新兴、高森资产跟投。

本轮融资资金将支持加速靶向实体肿瘤的核心产品 OriCAR-001、OriCAR-003、OriCAR-004，以及抗体、TIl、UCAR 平台开发的产品探索性临床研究和注册临床申报进程，加强公司在细胞及免疫治疗产品领域的临床开发和产业化能力建设；公司同时将启动国际合作，将自主创新的产品加快速度推向全球市场。

原能医学成立于 2015 年，其专注于全球未被满足的实体肿瘤免疫细胞治疗的临床需求，构建了协同增效的四个自有创新技术平台：OriTMAb 抗体开发技术平台、OriTMCAR 自主创新型 CAR-T 技术平台、 OriTMTIL 细胞高效扩增培养技术平台和 OriTMUCAR 技术平台；开发了 8 条自主创新靶向实体瘤的免疫细胞治疗产品管线；已启动注册临床申报 2 项，并开展探索性临床研究 6 项。

原能医学在上海张江核心区建有面积 5000 平方米的 B+A 级别细胞生产中心+研发中心+质检中心，建有符合 GMP 规范的细胞制剂生产体系和完善的质量控制管理体系，已启动模块化封闭制备模式，完全满足临床前及临床 I 期开发需求。

原能医学董事长兼 CEO 杨焕凤表示：“我们处于一个令人激动的创新时代，肿瘤免疫细胞治疗在血液肿瘤上已经有非常好的治疗效果，在实体瘤治疗这个更大的临床需求上，我们将不断探索，希望能为我们的病人和医疗系统带来更好的细胞免疫治疗方案。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。