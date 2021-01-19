近日，百明信康生物技术（杭州）有限公司（Worg Pharmaceuticals）（简称 “百明信康”）宣布完成近 2 亿元 A 轮融资。本轮融资投资方包括凯泰资本、佳辰资本、普华资本等。

百明信康是一家创立于 2018 年的创新制药公司，总部位于杭州。该公司致力于创新药的开发和商业化，基于自有的技术平台，重点关注变应原的诊断与变应原特异性免疫治疗，打造全程管理的闭环式过敏诊疗平台。目前，其已打造出包含多款在研产品的丰富产品线，其中梯牧草花粉脱敏药物已在欧洲完成临床 II 期研究。

百明信康董事长兼 CEO 徐爱武博士表示：“我们非常荣幸能获得来自国内外知名投资方的认可和支持，成功完成 A 轮融资。百明信康是国内一家年轻的创新制药公司，致力于创建世界领先的过敏诊疗平台，为全球过敏患者提供持续有效的精准解决方案。目前，公司在内部产品管线开发和外部合作等方面都取得了可喜的进步，WP1048 已经在欧洲完成 2 期临床研究；WP1049 正在准备进入 1 期临床。此轮融资主要用于两个项目即将开始的临床准备工作及新产品的持续开发，对于百明信康现阶段及未来发展都至关重要，感谢投资方对公司定位与价值的认可。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。