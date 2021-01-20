生命科学研发 B2B 企业服务 SaaS 平台 Aurora（耀乘健康科技）今日宣布已完成数千万人民币的种子轮融资，由光速中国和汉康生物基金联合投资，将进一步推动新一代全平台临床研究解决方案的落地、推广和国际部署。

Aurora 创立于 2020 年 8 月，创始团队选择从临床研究管理入手，设计了一款面向未来、灵活配置、互联互通的临床研究管理平台 Aurora NEXUS。

Aurora 创始人、董事长陈晓表示，“我们看到了医药行业软件水平亟待提高的现状，尤其在中国，临床系统的国际产品在本地化层面，无论是平台反应速度，还是数据监管的支持都存在一些不足之处。特别是在中高端制药或是全球多中心的临床研究支持中，来自中国本土的软件仍是空白。与此同时，全球对原研药以及医疗器械研发的巨大投入，正处在一个蜂拥而至、你追我赶的快速发展竞争中。面对这样的市场现状和机遇，我们希望能将团队在软件、云技术、互联网、大数据、AI、手机应用等方面的技术专长与生命科学行业的经验完美结合，通过提供高质量的研发 SaaS 解决方案来满足中国医疗健康中高端市场的迅猛需求。”

据陈晓介绍，Aurora NEXUS 是一款真正意义上的跨国云平台，团队在如何将产品做到全球合规、本地部署、数据分存但跨国互通方面，做了全面的设计和考量，搭建了符合全球规范，并遵循本地化数据监管的完整解决方案。具体而言，多云联合部署可以允许异地多中心实验数据依据法律法规存放在当地云，无论用户身处何地，都可以从最近的部署节点获取所需数据并统一展示，同时系统能深刻理解和执行各地各国的监管政策，在合规的前提下，最大范围地快速同步全球信息。

Aurora 的创始团队来自 Alphabet 集团的 Google 和 Verily，包括 Verily China 的创始管理团队、临床试验软件供应商 Medidata，还包括来自医药、CRO 和国际知名互联网公司的专家和高管。陈晓表示，公司还在积极组建 AI 团队，希望在广泛的医药研发应用场景中，提炼 AI 的产业化商机。

陈晓表示，未来 Aurora 的布局将从临床研发阶段拓展至包括临床前和上市后在内的全周期服务。通过搭建立足于中国、覆盖全球的临床研究 SaaS 平台，协助生命科学产业研发、试验、报批等全流程，缩短新药、新医疗仪器进入市场的等待周期。同时在行业的用户场景中挖掘 AI 应用和方案，加速行业的发展进程。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。