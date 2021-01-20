根据 Sensor Tower 商店情报数据，InnerSloth《Among Us》12 月在全球 App Store 和 Google Play 获得 4120 万次下载，是 2019 年同期的 36 倍，再次蝉联全球移动游戏下载榜榜首。美国是该游戏第一大市场，贡献了 17.5% 的下载量；其次是巴西，占 9.3%。

Supersonic《Join Clash 3D》以将近 2900 万次下载排名第 2，印度是下载量最大的市场，占 39.7%；其次是印尼，占 7%。

排名前五的另外 3 款游戏依次是 Say Games《Sushi Roll 3D》、Voodoo《Roof Rails》和《Shortcut Run》。

作为 12 月备受期待的新游，Riot Games《英雄联盟》手游在苹果 App Store 获得 360 万下载，跻身 iOS 手游下载榜前十。

Sensor Tower 认为，MOBA 手游在西方市场至今仍是一大挑战，《英雄联盟》手游能否成功开拓这一市场亦成为行业的关注焦点。目前，该游戏在 iOS 平台下载量最大的市场是越南，其次是土耳其和台湾。另一款首次入围榜单的游戏是 IEC Games《Imposter Solo Kill》，12 月在全球 App Store 和 Google Play 的下载量达到 1600 万。该游戏在核心玩法上借鉴了《Among Us》，但以 3D 和单人闯关模式呈现。

腾讯天美工作室和动视暴雪联合开发的《使命召唤》手游于圣诞节当天登陆中国市场。12 月该游戏在全球获得 1660 万次下载，是 2019 年 11 月以来下载量最高的月份，来自中国 iOS 的占比达到 58.5%。