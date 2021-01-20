在 2021 微信公开课 Pro 版微信之夜上，腾讯高级副总裁、微信事业群总裁张小龙透露，每天有 10.9 亿用户打开微信，3.3 亿用户进行视频通话；有 7.8 亿用户进入朋友圈，1.2 亿用户发表朋友圈，其中照片 6.7 亿张，短视频 1 亿条；有 3.6 亿用户读公众号文章，4 亿用户使用小程序。

张小龙表示，越来越多的人在朋友圈设置三天可见，可能的数字是在 2 亿以上。他还说，视频号内容支持关联到微信个人名片后，有很多用户选择关联，“这是个特别好的趋势，说明很多人愿意通过视频号表达自己。”

他还提到了微信接下来的更新内容：