在 2021 微信公开课 Pro 版微信之夜上，腾讯高级副总裁、微信事业群总裁张小龙透露，每天有 10.9 亿用户打开微信，3.3 亿用户进行视频通话；有 7.8 亿用户进入朋友圈，1.2 亿用户发表朋友圈，其中照片 6.7 亿张，短视频 1 亿条；有 3.6 亿用户读公众号文章，4 亿用户使用小程序。
张小龙表示，越来越多的人在朋友圈设置三天可见，可能的数字是在 2 亿以上。他还说，视频号内容支持关联到微信个人名片后，有很多用户选择关联，“这是个特别好的趋势，说明很多人愿意通过视频号表达自己。”
他还提到了微信接下来的更新内容：
- 微信的下一个版本可能会有直播入口，直播会有电商的能力；
- 微信下一个版本会有新的表情，比如向人扔炸弹的表情。他还提到，有 1.2 亿人设置了 “拍一拍” 的尾巴；
- 微信即将有自己的输入法，会在不久之后进行灰度测试。张小龙表示，微信原本并不想做输入法，但很多用户反馈自己的聊天记录被窃取，因为输入什么就会看到相应的广告。他解释称，微信不会保存聊天记录，公司也有规定谁看了用户聊天记录就会被开除。所以，出于保护用户隐私的目的，微信要做自己的输入法；
- 微信里的小浮窗也会有更新。张小龙说，新的浮窗不再需要占一个屏幕，而是可以快速切回想要看的文章页面；