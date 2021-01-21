本文作者：陈帆

据 TechCrunch 报道，周三，印度证券交易所批准了 Reliance 和 Future 两家当地零售巨头之间的交易，金额高达 34 亿美元。这则消息对亚马逊而言又是一记重创，因为亚马逊在印度这个世界上第二大互联网市场投资已超过 65 亿美元，且一直试图阻止交易的达成。

孟买证券交易所表示已和印度证券交易委员会（SEBI）沟通过，对此项交易没有任何异议。

亚马逊遭受了承重打击。亚马逊曾致信 SEBI 和印度反垄断监督机构，要求印度最大的两家零售商 Future Group 和 Reliance 终止交易。但去年，印度反垄断组织批准了这两家公司的交易。

公告指出：“我们特此告诫，对于那些符合上市协议规定进行上市/退市/连续上市的公司，我们不持反对意见。”NCLT（印度国家公司法法庭）正在审查该项交易，SEBI 建议 Future 与亚马逊向 NCLT 阐明诉讼的各个方面细节。

亚马逊于 2019 年收购了 Future 旗下一家未上市公司 49％ 的股份，使其估值超过 1 亿美元。亚马逊在法庭文件中表示，Future 不能将资产出售给竞争对手。

Future 集团首席执行官兼创始人 Kishore Biyani 在最近一次线上会议上说，去年新冠疫情全球爆发使得印度公司现金紧缺，情况有所变化。去年 8 月，Future 表示已经与印度最大的零售公司 Reliance 以 34 亿美元的价格达成协议。后者业务包括零售、批发、物流和仓储服务等。

亚马逊随后联系了一位新加坡的仲裁员提出异议，要求法院终止 Future 和 Reliance 之间的交易。

亚马逊发言人向媒体表示，亚马逊会继续采取法律手段捍卫自己的权利。

咨询公司 BCG 和当地贸易组织印度零售商协会的数据显示，印度的零售市场利益攸关，预计将从 2019 年的 7000 亿美元激增至 1.3 万亿美元。线上购物约占印度零售总额的 3%。

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